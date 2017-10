La escapada perfecta

Uno de los pueblos más pintorescos de Nuevo México es Old Mesilla, el cual se estableció en 1848 en la frontera ente Estados Unidos y México, muy cerca de la ciudad de Las Cruces.Hoy en día, el restaurante y el hotel de Hacienda de Mesilla, son los dos establecimientos más viejos de la zona, es por eso que ahora se celebra la historia, con sus tradiciones y la misma hospitalidad que han hecho extraordinario a la zona por generaciones.La Hacienda de Mesilla es un nuevo restaurante, cantina y posada que se ha convertido en una de las propiedades más hermosas de Old Mesilla. A pocos pasos de la histórica plaza, Hacienda de Mesilla ofrece una experiencia informal pero elegante para complementar los muchos establecimientos de comida fina en Mesilla.La Hacienda Grille ofrece lo mejor en mariscos y cortes con un toque del suroeste servido en un ambiente más formal.Los huéspedes de Hacienda también pueden relajarse y disfrutar de una comida menos formal y ligera en la Hacienda Cantina, donde podrán disfrutar de todos los deportes por televisión o simplemente pasar un momento de relajación con los amigos.La Cantina, ofrece opciones de una lista de vinos cuidadosamente seleccionados, margaritas y cócteles clásicos, además de una selección de cerveza artesanal exquisita."La Hacienda de Mesilla nos ha dado la oportunidad de ser un poco más creativos con nuestro menú", explicó la propietaria Jerean Hutchinson."Al incluir una selección de pescados y mariscos especialmente preparados, cortes y otros platillos únicos que no se encuentran o se ofrecen fácilmente en nuestra área, hemos encontrado una manera de incluir nuestro toque especial a una variedad más amplia de deliciosos artículos de menú", agregó.Y es que en ningún otro lado en Mesilla cuenta con los hermosos jardines y espacios al aire libre en la Hacienda.Desde la recién inaugurada terraza de la azotea, la cual cuenta con vistas de las majestuosas montañas, una piscina y el patio de la Cantina, hay un lugar para que todos disfruten de una comida maravillosamente preparada mientras escuchan los sonidos de los músicos de Mesilla los viernes y sábados por la noche.Tom y Jerean Hutchinson, propietarios del histórico restaurante La Posta que se estableció en Mesilla en 1939, adquirieron recientemente el antiguo Mesón de Mesilla, un restaurante histórico y hotel.Comenzaron el proceso de transformar la propiedad con la ayuda de su hijo Christopher, en la Hacienda de Mesilla Grille, Inn y Cantina.Christopher Hutchinson se une a la nueva empresa familiar como gerente general después de trabajar en un papel de dirección para la Cocina de Mariscos Pappadeaux nacionalmente reconocida."Old Mesilla es uno de los principales destinos del sur de Nuevo México con cientos de visitantes al año", dijo Christopher. "Hacienda de Mesilla es una oportunidad increíble para ofrecer algo nuevo y emocionante a los visitantes de nuestra zona".Para obtener más información acerca de la experiencia gastronómica más reciente de Mesilla, visite el sitio web de HaciendaDeMesilla.com.Para fiestas y eventos especiales, comunicare con Sarah Holguin, Coordinadora de Eventos Especiales, al 575-652-4953.Hacienda Grille y Cantina está abierto para la hora de comida y la cena de martes a domingo. Horas específicas se pueden encontrar en el sitio web.El Hacienda Inn está abierto los siete días de la semana.(575) 652.49531891 Avenida de Mesilla, Mesilla, NM 88046

