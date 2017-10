Sigue la pista de la diversión

Ya está aquí una de las temporadas más esperadas: la de los laberintos en campos de maíz, a donde puedes ir en familia a con amigos a disfrutar de una aventura diferente y muy divertida. Alista tus zapatos y tu ropa más cómodos, también la cámara de tu teléfono para que disfrutes todo tu paso por estos campos en El Paso, Mesilla y La Union, Nuevo México.Su horario es desde las 12:00 del día hasta las 6:00 p.m.Abre los sábados y domingos desde el 30 de septiembre hasta el 5 de noviembreEstá ubicado en el 1100 de Old Hueco Tanks Road (al sur de la interestatal I-10 en la salida 35)Admisión: 10.95 dólares; militares, maestros con identificación y menores de 3 a 11 años: 8.95 dólares. Niños menores de 2 años entran gratis.Mayor información al teléfono: (915) 213-4386 y en la página elpasocornmaze.comEste laberinto de cuatro hectáreas y su campo de calabazas celebra su tercer temporada. Piérdete en el gran laberinto en su campo de maíz, participa en juegos interactivos, o juega con los más pequeños en el mini laberinto, disfruten de paseos, comida y bebidas, y sube al trenecito que te llevará al campo de calabazas.También hay resbaladillas, carreras de patitos de hule, y carritos de pedales.Este año, el gran laberinto es temático y te llevará por una ‘Aventura a través de la Energía Renovable’.Se ofrecen tours a escuelas de martes a viernes.Su horario:Viernes de 5:00 a 10:00 p.m.Sábados de 11:00 a.m. a 10:00 p.m.Domingos de 12:00 p.m. a 6:00 p.m.Abierto del 23 de septiembre al 5 de noviembreAbierto el lunes 9 de octubre 11:30 a.m. a 3:00 p.m.Admisión: 12 dólares; 10 dólares militares; 7 dólares personas de 65 a 75 años. Mayores de 75 años y niños menores de 2 años entran gratis.Ubicado en el 1101 Highway 28 en La Union, Nuevo Mexico, junto a Zin Valle Winery,.Abierto entre semana para visitas programadas de 9:00 a.m. a 2:00 p.m. con reservación, boletos en preventa a través de la página ticketleap.com.Informes al teléfono (915) 549-1323 o en la página launionmaze.com.Este laberinto de 12 acres estará abierto a partir del 23 de septiembre y este año festeja su temporada número 17.El tema en este 2017 es el equipo de beisbol El Paso Chihuahuas con una peculiar representación de su mascota ‘Chico’.Además de adentrarte en el laberinto de maíz más grande, hay otro hecho de flores para los niños, un brinca-brinca familiar, una enorme resbaladilla, carros de pedales, tiro al blanco, paseos a caballo, carreras de patos de hule, arenero, mesas para día de campo y venta de alimentos y bebidas.Si esto se te hace poco, hay paseos que te llevarán a los campos de calabazas, trenecito y carreras de cerditos. Durante las noches de octubre, se te invita (si te atreves) al Laberinto Embrujado de pallets, por 7 dólares más.Su horario:Sábados y domingos de 11:00 a.m. a 7:00 p.m.Desde el 30 de septiembre hasta el 29 de octubreUbicada en at 3855 W. Picacho, Las Cruces, Nuevo MexicoAdmisión: 12 dólares; 10 dólares menores de 12 años; 10 dólares niños menores de 12 años, niños menores de 2 años entran gratis.Los boletos para participar en las actividades tienen costo de 1 dólar por cada una, o 22 actividades por 20 dólares.Informes y reservaciones al teléfono (575) 526 1919 y en la página mesillavalleymaze.com o búscalos en Facebook como: Mesilla Valley Maze. Este laberinto de maíz también celebra su 17 aniversario y te ofrece actividades paralelas como visitas a su campo de calabazas, paseos en carreta, resbaladillas gigantes, espacios para día de campo, carrera de patos, pintacaritas, elaboración de cuerda, y mucho más.

