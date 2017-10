Lleva una semana que abrió sus puertas en Ciudad Juárez, pero la experiencia de sabores que aguarda en Las Espadas Brazilian Steak House promete conquistar el paladar de los fronterizos en muy poco tiempo.Si ya has vivido la experiencia que te ofrece un restaurante especializado en comida brasileña, o eres nuevo en esto y quieres probar, no te vas a arrepentir.Una vez que llegas y tomas asiento, 32 espadas pasan a tu mesa por medio de un servicio personalizado con cortadores expertos que sirven la carne en tu plato.Uriel Juárez, chef corporativo de cadena de restaurantes Las Espadas explica que la variedad de cortes que llegan a la mesa de los comensales comprende carne de res, de cerdo, pollo y pulpo.Para complementar los cortes que se sirven en tu mesa, en la parte central del restaurante, encontrarás una barra de ensaladas y complementos con 140 productos diferentes“La barra de ensaladas son complementos para que los cortes sean más agradables al paladar”, dice el chef.“Es una barra que está dividida y buscamos que sea más que un complemento, también una experiencia”.La barra ofrece productos brasileños, entre ellos uno llamado Farofa (complemento para cortes, equivalente a una tortilla en México), que se prepara a base de harina de Yuca y te deja una sensación muy agradable en la boca.Hay pan de queso (de los favoritos del público), preparado a partir de una receta brasileña que se usa para complementar los cortes; pan con crema de ajo; piña asada con canela; chistorra y chorizo brasileño que son charcutería (salchichonería) del tipo de cocina que ofrece Las Espadas.“Tenemos un platillo nacional de Brasil que se llama Fejioda; es un platillo que utilizaban para alimentar a los esclavos y a los indígenas. Es a base de lo que queda de asadura de churrasco, de costilla de cerdo, de costilla de res, se cocina con frijol negro y todo se cuece junto, tiene un sabor muy característico ahumado por el carbón”, dice el chef.El plato es alto en hierro y en carbohidratos, se sirve con una cama de arroz blanco abajo y lleva farofa como complemento.La carneLa carne que aquí se sirve es de importación y también se ofrece carne nacional. “Algunas veces utilizamos carne brasileña, como la pechuga de pollo que es brasileña. En cuanto a pulpo me gusta utilizar pulpo campechano, porque tiene un sabor muy exquisito, es muy noble en su composición y textura.“Tenemos productos muy emblemáticos del restaurante. Tenemos un corte que se llama Fraldinha, –somos de los pocos restaurantes en su tipo que la maneja–; manejamos un brisket ahumado, y nuestra costilla BBQ con una receta propia que nos llevó seis meses desarrollar”, platica Uriel Juárez.Las especialidades que desfilarán en tu mesa a través de las espadas abarcan el sirloin natural; la deliciosa picanha (picaña) de res; picaña mineira hecha a base de carne de cerdo con una deliciosa jalea de habanero y piña; además de la receta del pulpo a las brasas (receta del chef) que lleva mantequilla, paprika, y se cocina de una forma diferente a la de los demás restaurantes.Los vinosSi te gusta acompañar tu corte con un buen vino, Las Espadas tiene una cava que maneja alrededor de 90 etiquetas diferentes de vinos argentinos, chilenos, españoles, franceses, italianos, y por su puesto, mexicanos. De hecho, el vino de la casa es Madero 3V de Parras, Coahuila.Si no tienes experiencia en vinos, o deseas empezar a desarrollar tu paladar a sus diferentes sabores, el personal de Las Espadas está ampliamente capacitado para recomendarte alguno de ellos a partir de tus gustos o preferencias.Los postresDentro de la barra, no podrás resistirte al postre carioca llamado crema de papaya, hecho a base de licor de casís, papaya, nieve, y leche condensada. También encontrarás ensalada de zanahoria, de manzana y de melón. Hay plátanos brasileños capeados a base de cereales y harinas; plátano macho frito, gelatinas, y frutas.Hay un carrito de postres (cuyo costo es adicional) que te ofrece soufflé de elote, pay de nuez, brownies, cheesecake de zarzamora, pastel de tres leches, y de zanahoria.El origenLa cadena de restaurantes nació en Chihuahua hace tres años. Actualmente mantiene operaciones en Aguascalientes, y la nueva sucursal en Ciudad Juárez, con una proyección de crecimiento de uno a dos restaurantes por año.Y el chefUriel Juarez, chef corporativo de cadena de restaurantes Las Espadas tiene 18 años dedicado a la cocina, 15 de ellos como chef de negocios.Es el fundador del restaurant y actualmente se encarga de la logística de las cocinas, y de la administración en el aspecto gastronómico. Se especializa en desarrollo de proyectos y logísticas de apertura de negocio.HorariosLunes a sábado: 12:00 p.m. a 11:00 p.m.Domingo: 12:30 p.m. a 8:00 p.m.Las Espadas Brazilian Steak HouseAvenida Ejército Nacional 8397, local B-1Plaza Las Quintas (A un costado del Hotel Las Quintas)

