Estrenos de Netflix

Netflix tendrá 38 estrenos en octubre, en su mayoría contenidos exclusivos, entre los que destaca la segunda temporada de Stranger Things.La plataforma de streaming liberará a los largo del mes 12 series, nueve películas, siete documentales y especiales, así como 10 contenidos infantiles.A continuación te compartimos su lista completa de películas, series, documentales y contenidos para niños:Series-Mindhunter Temporada 1-Stranger Things 2-Suburra Temporada 1-Designated Survivor Temporada 2-ID-0 Temporada 1-El universo de Stranger Things Parte 1-Criminal Minds Temporada 12Peaky Blinders Temporadas 1 a 3Arrow Temporada 5The Flash Temporada 3Suits Temporada 7The Fosters Temporada 4PelículasFe de etarrasLos Meyerowitz: La familia no se elige1922WheelmanLa niñeraGoldIt Comes at NightSiniestro 2EverestDocumentales y especialesOne of UsCuando conocí al ChapoEl especial de Alex Fernández: El especialLa muerte y la vida de Marsha P. JohnsonJoan Didion: El centro cedeIt Was Fifty Years Ago Today! The Beatles: Sgt Pepper And BeyondThe Story of Diana: Temporada 1Fabuloso vocabulario Temporada 3Supermonstruos Temporada 1Skylanders Academy Temporada 2Frozen FeverFrozen: Una aventura congeladaShaun el cordero: La películaGravity Falls: Un verano de misterios Temporada 2 (Nuevos episodios)Voltron: El defensor legendario: Temporada 4Equestria Girls: Tales of Canterlot High: Temporada 1Masha's spooky stories: Temporada 1