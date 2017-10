Reunión de vampiros

Fanáticos de Drácula, de la figura mística de los vampiros y del estilismo gótico: tienen una cita este 7 de octubre en el Tricky Falls de El Paso.A partir de las 9 de la noche (no puede ser de otra forma si eres vampiro), el Tricky Falls inicia su fiesta anual Full Moon Vampire Ball, que cada vez gana un mayor número de seguidores y este año trae a la banda My Life With The Thrill Kill Kult.El requisito indispensable para ser parte de esta celebración es asistir caracterizado como vampira o vampiro, así que debes echar mano de tu imaginación para impresionar a todos esa noche.Previo al concierto, los organizadores ofrecerán una serie de amenidades y entretenimiento a tono con una fiesta de esta naturaleza, como lectura de Tarot, Cabina de fotos Vintage, hipnosis, y espectáculo burlesque a cargo de Siren SaintSin, Jaz Bubbles y Perla Foxxx. Además, la actuación del ilusionista Vampyrate Captain Sven Blackheart.Acerca del grupoLa cereza del pastel para este culto al vampirismo será el concierto de My Life With The Thrill Kill Kult, banda de rock industrial y electrónico que por cierto, celebra su 30 aniversario.Este grupo nacido en 1987, es reconocido como pionero del género de música industrial.Sus fundadores fueron Buzz McCoy y Groovie Mann, cuya ambición en ese entonces era crear música que sirviera de banda sonora para películas de bajo presupuesto, y su idea inicial era hacer una película llamada My Life With the Thrill Kill Kult, que nunca vio la luz pero le dio su nombre al grupo.Pronto, sus actuaciones en vivo, descritas como “una sobre carga sensorial” llenas de personajes extraños, utilería y recursos visuales poco comunes se fueron haciendo famosas.Su sonido también cuenta con las cualidades de sus presentaciones, y fue requerido para producciones cinematográficas como ‘Showgirls’, ‘The Crow’ (El Cuervo) –donde la banda hizo un cameo–, y ‘Cool World’.Han compartido escenario con Siouxie & the Banshees, Lords of Acid, EMF, y Marilyn Manson.Con su show en El Paso, la banda cumple una de las fechas de su gira de 30 aniversario, para la cual tienen preparado un repertorio basado en sus álbumes ‘Confessions of a Knife’ y ‘I See Good Spirits an I See Bad Spirits’.Full Moon Vampire Ball, My Life With The Thrill Kill Kult(Baile de vampiros y concierto de My Life With The Thrill Kill Kult)Sábado 7 de octubre9:00 p.m.Tricky Falls(209 sur calle El Paso)Boletos: 25 a 75 dólares disponibles en la entrada el día del evento.Importante: Disfraz de vampiro o vampira indispensable para ingresarEvento para mayores de 21 años.