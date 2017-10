Mágica experiencia

Uno de los show más esperados y favoritos de la familia es sin duda Disney On Ice, regresa a El Paso con una de sus más exitosas presentaciones, ‘Follow Your Heart’ (Sigue a Tu Corazón).Entra a un mundo en donde la aventura esta esperándote, es cuestión de espolvorear un poco de polvo de hada para entrar al mágico mundo de Disney.Prepárate para disfrutar aventuras con la princesa Blanca Nieves y los animalitos del bosque y el congelado poblado de Arendelle con Anna y Elsa en compañía con el simpático Olaf de la película ‘Frozen’.Además canta con las clásicas canciones de Toy Story, con la presentación de Woody, Buzz y Jessy La Vaquerita.Sigue nadando con las nuevas aventuras en hielo de Disney Pixar con Dory y el Pulpo Hank, mientras la olvidadiza pececita sale a buscar a sus padres y descubren el valor de la unión familiar.Como presentación estelar, no te puedes perder el show de las emociones de la película ‘Intensamente’. Con Alegría, Tristeza, Furia, Desagrado y Temor, quienes en medio de mucha diversión estarán acompañando a Riley en su juego de hockey.IntensamenteLas emociones se desbordan al máximo con la historia de Riley, una niña 11 años que ama con todas sus fuerzas su equipo de hockey, pero su mundo se voltea cuando sus padres deciden mudarse a la ciudad de San Francisco.Es entonces cuando las emociones de Riley tratan de guiarla en esta situación de cambios, nuevos retos y nuevos amigos.Sin embargo, el estrés hace que Tristeza, tome las riendas en la cabeza de Riley, por lo que Alegría busca intervenir y se aventuran fuera del ‘control de mando’, entonces las demás emociones, Desagrado, Furia y Miedo, son las únicas que controlan el carácter de Riley en un periodo considerable de tiempo.El Show y entrevista con Sarah WrightDesde los saltos, volteretas hasta las acrobacias en el aire, dejaran sin aire a los pequeños y a toda la familia que los artistas en escena reviven sus historias en cada show, como Sarah Wright, quien concedió una entrevista exclusiva para VAMOS Magazine.“El show es parte de la magia que sólo los personajes de Disney son capaces de brindar a todos los niños y sus familias”, expresó Sarah Wright, quien es parte del elenco de Disney On Ice: Follow Your Heart.Sarah, quien interpreta diversos personajes en la producción, como las porristas del equipo de Mickey Mouse y los patinadores de la canción ‘Verano’ del encantador Olaf, compartió que desde los dos años de edad se incursionó en el mundo del patinaje sobre hielo.“Mi abuela fue la culpable de que yo escogiera este arte tan hermoso como carrera profesional, desde muy temprana edad me puso los patines y me dijo: ‘Si quieres salir del hielo, tienes que patinar solita para llegar hasta acá’, y ahora aquí estoy, con siete años de formar parte de la familia de Disney On Ice”, detalló.Esta es la segunda vez que Sarah visita la ciudad de El Paso, pues hace dos años, estuvo en escenario con la versión de ‘Disney On Ice: Frozen Adventure’.“El público fronterizo es de los más cálidos, los niños se emocionan muchísimo cuando salimos a escena, además se saben todas las canciones de principio a fin”, comentó Sarah.Después de cuatro espectáculos distintos de Disney On Ice, Sarah develó que ‘Follow Your Heart’ es su favorito, debido a la mezcla de los nuevos personajes de Disney Pixar y la diversión interactiva del show.Sin dejar atrás las princesas: Cenicienta, Rapunzel, Ariel y Jazmín, harán que los sueños sean posibles gracias a las virtudes que las caracterizan, como la valentía, la bondad y por supuesto la perseverancia.Para cerrar con bronce de oro, recordaras con nostalgia aquellas memorias inolvidables con Mickey, Minnie y todos tus amigos del Disney Clásico al final del show.Disney On Ice: Follow your Heart ofrecerá una función especial en español únicamente el jueves 5 de octubre a las 7:30 pm.Disney On Ice: Follow Your Heart.Temporada del 4 al 8 de octubre del 2017El Paso County Coliseum / 4100 E Paisano Dr, El Paso, TX 79905Horarios:Viernes 6 de octubre – 7:30 pm.Sábado 7 de octubre – 12 del medio día, 3:30 pm y 7:30 pm.Domingo 8 de octubre – 12 del medio día, 3:30 pm y 7:30 pm.Boletos disponibles en TicketMaster.comInformación Adicional:Los precios rondan desde los $30 USD hasta $86 USD.Los niños mayores de dos años requieren boleto.No se permiten disfraces o atuendos en mayores de 14 años.