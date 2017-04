Chicano Batman honra a su raíces

El miércoles 12 de abril la psicodelia, el pop, el soul y el tropicalísimo harán del Tricky Falls una fiesta gracias a la visita de Chicano Batman, una agrupación del género alternativo que en sus canciones combina distintos ritmos para honrar a sus raíces latinoamericanas.La banda formada en el estado de California subirá al escenario fronterizo para interpretar las canciones de su más reciente material discográfico titulado Freedom is Free, así como los éxitos que han logrado posicionarlo como una de las bandas de música alternativa más populares del momento.El reconocimiento de los gustosos de este género ha llevado a la agrupación a grandes escenarios; por ejemplo, tres días después de su presentación en esta frontera viajará a Indio, California, para tocar en el Coachella Fest, uno de los festivales de música más importantes de Estados Unidos.“Friendship (Is A Small Boat In A Storm)” y “Black Lipstick) serán algunos de los sencillos que los asistentes podrán escuchar el próximo miércoles a partir de las 8 de la noche.Conformada por cuatro jóvenes con raíces mexicanas, colombianas y salvadoreñas, la agrupación mezcla los ritmos de sus orígenes pues su música está influenciada por grupos de época como Los Ángeles Negros y Los Pasteles Verdes.Sobre el nombre, los integrantes mencionan que tanto chicano como Batman son dos palabras icónicas que, mediante la mezcla de la cultura pop y la política, definen a la diversidad que hay en Estados Unidos.Chicano BatmanMiércoles 12 de abril8:00 p.m.The Perch at Tricky Falls209 S. El PasoBoletos en ticketfly.comAdmisión general 17 dólares

