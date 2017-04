Para coleccionistas de alto calibre

Las armas de todo tipo y toda época están listas para exhibirse en el tradicional y anual Gun Show del Paso del Norte Gun Collectors Inc., un grupo dedicado exclusivamente desde 1964 al coleccionismo de estos objetos.Durante un fin de semana, los miembros de este club se reunirán en El Maida Shrine Temple para compartir sus preciados tesoros, que podrán vender, comprar, intercambiar o únicamente presentar.De tiro a tiro, semiautomáticas, de repetición, automáticas, así como de una gran variedad de calibre serán las expuestas en un evento que busca mantener la tradición del coleccionismo armamentístico en el estado de Texas y, por su puesto, en El Paso.A partir del sábado 8 de abril, los expositores y miembros del club montarán esta presentación que es abierta al público y que se realiza dos veces al año; un día después se realizará la rifa de una Smith and Wesson M&P .40 o de un Remington 870 Express 12 Guage.El Paso del Norte Gun Collectors Inc. es una agrupación fundada en 1964 cuyos miembros comparten información sobre estos objetos, campos de tiro y eventos de relacionados con el tema; está afiliada a organizaciones como la Asociación Nacional del Rifle y la Asociación Texana del Rifle.Sábado 8 y domingo 9 de abrilDe 9:00 a.m. a 5:00 p.m.El Maida Shrine Temple6331 AlabamaAdultos 5 dólares*Menores de 18 años 3 dólaresMenores de 6 años entran gratis* Obligatorio ser acompañados de un adulto

