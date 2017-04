Descúbrelos y admira sus colecciones

Adéntrese a un mundo de cultura y diversión alternativa con un sinfín de opciones que están tan cerca una de la otra que harán de su visita al Centro de El Paso un recorrido diferente, lejos del que normalmente la mayoría de los fronterizos estamos acostumbrados.Para los amantes de los museos, la ciudad de El Paso ofrece opciones por demás interesantes, tan solo el área central de esta ciudad fronteriza hace difícil la elección, ya que el visitante necesitará más de un día para recorrerlos todos.Albergando 400 años de historia en la región fronteriza de Estados Unidos y México, este museo de 16,000 pies de espacio de exposición, ofrece al visitante exhibiciones tanto temporales como permanentes. El público puede conocer la historia a través de una pantalla digital que lo invita a viajar por el tiempo explorando de una manera única el pasado y el presente de El Paso.510 N Santa Fe St.(915) 212 0320De martes a sábado de 9am a 5pm, domingos 12pm a 5 pmEntrada libreCon más de 6,000 obras, incluyendo colecciones importantes de artistas contemporáneos del suroeste de Estados Unidos y México, especialmente las regiones de Texas, Nuevo México y la región fronteriza, el Museo de Arte en de El paso oferta día a día una manera entretenida para aumentar el conocimiento en el mundo de las artes.El museo ofrece clases de arte durante todo el año a niños y adultos, conferencias, charlas de galerías, talleres, exposiciones y colecciones permanentes, en estas últimas dos, pone a su disposición tours en ingles y español.1 Arts Festival Plaza, El Paso, TX 79901(915) 212 0300De martes a sábado de 9a.m a 5 pm, jueves de 9 am. a 9 pm, domingos 12pm a 5 pmEntrada libreEste museo está dedicado a conservar más de 100 años de historia que va desde su origen como el Colegio de Minas de Texas en 1914, hasta lo que es hoy por hoy la Universidad de Texas en El Paso, UTEP por sus siglas en ingles. Numerosas exposiciones que incluyen artículos históricos de la escuela, se ve complementado con exhibiciones especiales que llegan constantemente al museo.La universidad se encuentra ubicada en el 500 west University Avenue y este espacio tipo búngalo lo podrá usted apreciar en la esquina de Kerbey y Randolph, cerca del edificio de la Unión.Abierto los miércoles, jueves y viernes de 10:00 a.m a 12:00 p.m(915) 747-5700Entrada libreEn este sitio el visitante aprenderá sobre el Holocausto a través de su exhibición permanente, que cuenta con galerías multimedia que narran los sucesos donde millones de personas fueron brutalmente asesinadas por Adolf Hitler y el Régimen Nazi de 1933 a 1945.El uso de la propaganda Nazi, la vida en los guetos, el transporte en vagones a los campos de concentración, hasta la liberación por las fuerzas aliadas, incluyendo una sala conmemorativa y de reflexión y una galería de sobrevivientes del Holocausto en El Paso, serán cosas que el visitante podrá apreciar en su visita a este museo.715 N. Oregon(915) 351 0048De martes a viernes 9am a 5pm, sábado y domingo de 1pm a 5pmEntrada libreCelebrando el término de una disputa centenaria entre dos países por un territorio, provocado por el cambio en el curso de un río, este monumento cuenta con un museo, teatro, galería de arte y abre sus puertas a festivales y eventos durante todo el año.800 S San Marcial St(915) 532 7273Este centro cultural abre sus puertas a los visitantes todos los dias desde las 10 am a las 5 pmEntrada libreEste sitio cuenta la historia de una familia multicultural que participo en la expansión y asentamiento de los Estados Unidos. La Casa Magoffin está construida de adobe, cuenta con diecinueve habitaciones que contienen mobiliario que perteneció originalmente a la familia. La casa data desde el año 1875.1120 Magoffin Ave.(915) 533 5147De martes a sabado de 9 am a 5pm, domingo de 12pm a 5pmPrecio: $4 adultos, $3 de 6 a 18 años; menores de 6 entran gratisEste bello lugar, diseñado por el famoso arquitecto Henry Trost, alberga hoy a este museo que preserva artefactos y arte de todo el mundo, en sus diferentes salas de exposición encontraras distintas exhibiciones que te transportaran a lugares lejanos y en tiempos distintos de la historia de muchos países.1211 Montana Avetel (915) 5436747De miércoles, jueves y viernes de 10 a5; sábado y domingo de 1 pm a 5 pmEntrada libre

