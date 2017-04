Acid Mothers Temple, Samurais de la psicodelia

La agrupación asiática Acid Mothers Temple llegará a The Lowbrow Place de El Paso este sábado 15 de abril con su estilo psicodélico único que han impulsado desde 1995.El guitarrista Kawabata Makoto el bajista y vocalista Tsuyama Arsushi, el encargado del sintetizador Higashi Hiroshi, el guitarrista Yabaata Mitsuri y el baterista Shimura Koji provocarán las emociones y los sentidos del público fronterizo que se dé cita en The Lowbrow Place.Durante sus presentaciones los japoneses acostumbran tocar canciones de sus siete diferentes álbum que han creado a lo largo de sus 22 años de trayectoria.“Hablando de psicodelia pura, creo que el término en su más pura expresión es un asunto del pasado. Pues en los viejos tiempos, la psicodelia era algo real y muy grande. Para mi, ahorita sólo estamos viviendo una especie de resucitación de esas épocas. Por supuesto que mi música es música de viaje, pero la psicodelia actual tiene más que ver con una antigua era. Pienso que nunca será lo mismo como en los tiempos originales del LSD. Pero ahora hay mucha información, la gente sabe todo. La música es distinta y los tiempos han cambiado”, dijo KawabataLos boletos para disfrutar de la presentación están y estarán disponibles hasta agotar existencia en las taquillas del lugar a costos que van desde los 10 hasta los 12 dólares.Lugar: The Lowbrow Place111 E Robinson Ave, El Paso, TX 79902Sábado 15 de abrilHorario: 9:00 p.m.Preciso $10 y $12 + impuestos

