Acción, autos y bellas mujeres

Por primera vez, una película de "Rápidos y Furiosos" -con excepción de "Reto Tokio"- no contará con la actuación del fallecido Paul Walker quien hacia el papel de Brian O'Conner y de Jordana Brewster (Mia Toretto) como la hermana del Dom.La esperada película será estrenada en salas nacionales el próximo 13 de abril y todo indica que en esta octava entrega Dom (Vin Diesel) está en una situación complicada: la traición a su equipo.Será entonces la razón por la que se convertirá en un fugitivo que estará al mando del nuevo personaje Cipher (Charlize Theron) una villana que jugará entre la femme fatale y la maldad de lo máximos exponentes.Es por eso que el personaje encarnado por Vin Diesel se enfrentará a Hobbs, encarnado por Dwayne "La roca" Johnson. Hay que recordar que la pelea entre los personajes trascendió a la vida real, pues a mediados del año pasado Johnson publicó un mensaje en sus redes sociales en el que se quejaba de la actitud de su compañero de set. Inclusive afirmó que sería su última participación en la saga.La serie "Fast and Furious" no terminará, sin embargo, con el octavo episodio, ya que están en marcha la novena y décima película, cuyos estrenos en los cines están previstos para el 19 de abril de 2019 y el 2 de abril de 2021, respectivamente.El rodaje de "Rápidos y Furiosos 8" comenzó en abril pasado en La Habana, Cuba, donde el actor Vin Diesel hizo historia al rodar por primera vez una producción de Hollywood en la isla, gracias al restablecimiento de las relaciones entre Cuba y Estados Unidos tras más de medio siglo de enemistad.Justo cuando Dom y Letty celebran su luna de miel, Brian y Mia se han retirado del juego y el resto del equipo se ha desintegrado en busca de una vida común y corriente; una misteriosa mujer intentará seducir a Dom para convencerlo de regresar a la vida criminal que tanto lo acecha, traicionando a quienes lo rodean y enfrentándose a retos nunca antes vistos.Un momento muy duro fue el que vivió el actor, Vin Diesel, quien no pudo aguantar las lágrimas mientras presentaba la nueva película en la franquicia 'Rápido y Furioso 8' tras recordar al fallecido actor, Paul Walker, durante su paso por el evento para exhibidores Cinema Con.Variety Latino informó que Diesel reveló que siguió con la saga porque fue una promesa que hizo Walker y sobre que alcanzarían una octava entrega.Pitbull, J Balvin, y Camila Cabello unieron sus voces para Hey Ma, hit que forma parte de la banda sonora de Rápidos y furiosos 8.Fast & Furious 8Acción. Thriller136 minutos

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.