Mágica invasión de insectos

La magia, colorido y acrobacias del Cirque Du Soleil ocuparán el escenario del Don Haskins del 12 al 16 de abril con la presentación OVO, un espectáculo de cinco estrellas con un mensaje de respeto y tolerancia, el cual se cuenta a través de una comunidad de insectos, de la que forma parte el actor Gonzalo José Muñoz Ferrera, quien interpreta al personaje Master Flipo.“Interpreto a Master Flipo quien es un insecto inspirado en escarabajos y cigarras un ser lleno de alegría, de diversión y bastante relajado. Es un viejo centenario, muy dicharachero, siempre está de buen humor y pretende enojarse pero en verdad nunca está enojado”, expresa el actor, quien es originario de Cali.Asimismo, la mexicana Victoria Ortiz Flandes, coordinadora del departamento de utilería de la gira dice que ella y el equipo de producción que trabaja tras bambalinas llegarán en avanzada para preparar el montaje y afinar detalles, ya que en este tipo de shows un error puede significar un grave accidente.La mexicana asegura que le emociona presentarse en El Paso, ya que estar en la frontera con su país la hace sentir cerca de casa.Ortiz aseguró que el reto al que ella se enfrenta cada función no es sencillo, ya que se encarga de transportar con seguridad y por todo el mundo desde pequeños accesorios de cada vestuario, hasta un huevo que pesa 45 kilogramos y mide poco más de un metro y medio de altura.Durante la función, que tiene una duración aproximada de dos horas participan 50 artistas en escena, respaldados por otro medio centenar de técnicos.Muñoz comentó que al igual que los personajes del show, los participantes de OVO también viven en una amalgama de costumbres, gustos y orígenes, que al final del día sirven para enriquecer la producción.“La actual directora que es brasileña, lo que se refleja en lo colorido de la puesta en escena, con la que hemos recorrido decenas de países y la han visto más de 5 millones de espectadores”, menciona Muñoz Ferrera.La mayoría de los actores que se afrontan a las acrobacias más peligrosas del circo, suelen ser hispanos.“Los artistas mexicanos y colombianos se ganan el respeto de todos, la valentía que se cargan es inimaginable”, expresó.“Creo que los hispanos son parte esencial de este circo lleno de diversidad, nunca han existido diferencias, todos somos iguales y estamos en el mismo barco”.“Es un espectáculo cinco estrellas, se van a ir con un sabor riquísimo y muy contentos. El tema es parte de lo que estamos viviendo: no menospreciar a quien sea diferente a nosotros, al contrario, llenar a los prójimos con amor y celebrar la inclusión”, concluye e invita al público a asistir a cualquiera de las funciones.OVO es un ecosistema rebosante de vida. Los insectos trabajan, juegan, pelean y buscan el amor en un derroche continuo de energía y movimiento. Su hogar es un mundo de biodiversidad, hermosura, acción bulliciosa y momentos de tranquila emoción. Los insectos quedan anonadados y sienten una curiosidad intensa cuando aparece entre ellos un huevo misterioso que representa el enigma y los ciclos de sus vidas.• No se cuenta con guardarropas• No se permite fumar en el sitio del evento• Los teléfonos celulares deben estar apagados durante el espectáculo• Se prohíbe el uso de videocámaras o máquinas fotográficas con flash• No se permite el ingreso de animales, excepto perros guías (o de acuerdo a las leyes locales)• No se permite el ingreso de cochecitos para niños

