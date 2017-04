Llega la Pascua a la ciudad

Este año, El Paso se llena de color y diversión con diversos eventos de Pascua. Podrás disfrutar en familia desde recolección de huevos, hasta desayunar con el mismo conejo de Pascua.-KidX Easter "Eggstravaganza" –El equipo de KidX te invita a celebrar la llegada del conejo de Pascua con juegos, actividades y regalos. Además de la aparición especial del propio conejo de Pascua.Las actividades incluyen:Salto del Conejo en sacos de papas.Cucharas de madera con huevos de Pascua.Colorea tu propio huevo.Decora tu canasta de Pascua.Recolección de huevos de Pascua. (para niños de 0-5 años a las 3:20 pm / para niños de 6 años en delante a las 3:40 pm).Rifa de premios por Fun for EP Kids (se necesita estar presente para ganar).Aparición especial de una princesa de cuento de hadas.Conejo de Pascua.Cuándo: Sábado, 1 de abril de 2:00 de la tarde a 4:00.Dónde: Dentro de Sunland Park Mall en el nivel bajo, enfrente de Sears.750 Sunland Park Dr, El Paso, TX 79912.-Desayuno con el Conejo de Pascua en Dave & Buster’s El Paso, Texas.Diviértete y desayuna rico con la mejor compañía, tu familia y el Conejo de Pascua. Además de una mañana llena de diversión, pues podrás tomarte fotos con el Conejo y ser acreedor a una tarjeta de juegos de Dave & Buster’s.El boleto de entrada incluye:-Desayuno: Danish y mini muffins, baggels con queso crema y mantequilla, gelatina y huevos al gusto, con tocino o papas, además de jugo y café.-Recolección de huevos de Pascua. (Para niños menores de 12 años).-PowerCard-Oportunidad de fotografías con el Conejo de Pascua.Cuándo: Sábado 8 de abril de 8:00 am a 11:00 am.Dónde: Dave & Buster’s, dentro de Basset Place Mall, 6101 Gateway Blvd. West Suite 2006, El Paso 79925.Más información al número (915)304-5406.-Pascua Eggstravaganza El Paso y recolección de huevos en Plaza San Jacinto.Este es el primer año que el evento de Eggstravaganza tiene como sede la emblemática Plaza San Jacinto. La recolección de huevos de Pascua será una de las más grandes de la ciudad, pues se contará con más de 20 mil huevos escondidos alrededor de la plaza. Además de música en vivo, burbujas y la foto con el Conejo de Pascua. Lo mejor de todo es que es un evento sin consto y todos esta invitados a asistir.-Decoración de huevos de Pascua.-El juego de ‘Ponle la cola al conejo’.-La caminata de huevo.-Pista familiar de baile del Dj. E. Bunny Family Dance Zone.Cuándo: Sábado 15 de abril, de 10:00 am a 5:00 pm.Dónde: San Jacinto Plaza, 111 W Mills Avenue, El Paso TX, 79901Más información en: http://elpasofamilyevents.com/-Recolección de huevos de Pascua en Fort Bliss Family Homes.Ven a tomarte fotos con el Conejo de Pascua y a ganar premios en la recolección de huevos. Además de nachos y bebidas para los asistentes.La recolección de huevos empieza a las 9:15 am.Dónde: Kelly Park, Community Center en el 1991 Marshall Drive.Más información en: https://www.facebook.com/events/187725871725900/-Festival de Pascua HoppyDisfruta de mágicas actividades de Pascua en Basset Place Mall, puedes tomarte fotos con el Conejo de Pascua y pintar huevos en las estaciones especiales sin ningún costo, además de pinta caritas y muchos premios para los niños. Disfrute también de actos de magia durante todo el día.Cuándo: Sábado 18 de abril de 1:00 pm a 4:00.Dónde: Basset Place Mall, en el área de comidas.

