Celebra a lo grande

Los niños van a estar muy agasajados en su mes con variedad de actividades, en las que también los papás la van a pasar bien. Aquí te dejamos algunas propuestas para que vayas armando la agenda.Diariamente el circo Odyssey On Ice ofrecerá dos funciones diarias de manera gratuita para que los juarenses disfruten de un espectáculo único en el que el agua y el hielo son los temas principales. Para chicos y grandes el Espacio Interactivo La Rodadora desde hace algunos años se ha encargado de dar diversión y en este 2017 no será la excepción. El teatro también es otra opción para festejar a los niños pues Telón de Arena llevará a escena durante todo el mes la entretenida historia de “Los Sueños de Paco”.La sala de exhibiciones temporales de La Rodadora se transforma en un espacio de música donde niños con discapacidad visual traerán para ti sus mejores piezas musicales infantiles este domingo 9 de abril a la 1 de la tarde. Esta presentación consiste en un concierto didáctico, dirigidos por la Maestra Margarita Vargas y Roberto Prieto, niños y jóvenes invidentes se apoyarán del braile para poder interpretar canciones como: “himno a la alegría”, “la granja del tío Juan”, “estrellita donde estas” entre otras; un concierto totalmente familiar.Viernes 14Tesoros4:00pmDirectora: María NovaroSinopsisJacinta, Dylan, Andrea y Lucas arman una pandilla con otros niños de Barra de Potosí, en la costa de Guerrero, para buscar un tesoro escondido que el pirata Francis Drake dejó cuatro siglos atrás1:00 pmUna serie de 7 cortometrajes que reflejan increíbles y emotivas historias de niños que por diferentes motivos han tenido que emigrar a otros países1:00 pmUna serie de 12 cortometrajes animados t llevarán a vivir grandes y divertidas aventuras como “la niña, que hablaba gato”, “El pingüino que no le gustaba, el agua”, “la vida de una piedra”, “la bicicleta del elefante” entre otras que sin lugar a duda nos sorprenderán.Concierto para trapos y cuerdas por cuarteto clásicoPresentación obra de teatro los sueños de Paco por Telón de ArenaTitiriteatro por compañía de títeres shuto.

