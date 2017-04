‘La Voz’ paseña regresa a casa

El escenario del Tricky Falls tendrá una invitada especial y es que Valerie Ponzio, la paseña que logró cautivar a los cuatro coaches del reality show The Voice, se presentará tras concluir su participación en el programa.Con su peculiar tono de voz, la cantante fronteriza llegará el viernes 7 de abril a su tierra natal para deleitar a su público en una noche en donde predominarán la música y el buen ambiente.Hace unas semanas Ponzio superó los primeros filtros para llegar al programa que se transmite en la cadena NBC, para luego sorprender con su audición en televisión nacional a los cuatro jueces que dieron la vuelta a su silla e intentaron convencerla que formara parte de su equipo.Con el tema “Ring of Fire”, de Johnny Cash, la paseña provocó que Gwen Stefani y Alicia Keys giraran su asiento; luego Adam Levine, de la agrupación Maroon 5, y Blake Shelton hicieron lo mismo, y fue con este último con quien decidió trabajar.Una vez concluidas las audiciones, Valerie llegó a la primera batalla con Enid Ortiz, ronda en la que interpretaron a dueto “Love Triangle”, de RaeLynn, y en la que la paseña quedó eliminada.“Pusimos a El Paso en el mapa y no sólo me apoyaron a mí, sino que se creó un gran movimiento a favor de la comunidad latina dentro de la música country”, dijo a sus fans luego de su participación. (Con información de Miguel Giacomán)

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.