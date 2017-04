Tony’s Burritos House, una historia de sabor y tradición

Con más de 60 años de tradición y siendo considerados pioneros en su ramo, los Burritos Tony han traspasado desde hace ya más de 33 años la frontera bajo el nombre de Tony’s Burritos House.Orgullosos de haber heredado un imperio de sabor por parte de sus padres, Antonio y Beatriz, los hermanos Argueta, han hecho un patrimonio que ha pasado de generación a generación.El trabajo es una tradición familiar, desde chicos todos ayudábamos a nuestros padres, antes de irnos a la escuela, los mayores teníamos que ayudar a cortar lechuga, tomate, deshebrar la carne, los más chicos, a quitarle la cola a los chiles, a pelar las papas, a mis padres entre más les ayudáramos era una bendición para ellos, dijo Rosy Argueta, encargada del lugar.En un inicio, los burritos de mole y chicharrón eran los más tradicionales, hoy por hoy, hay más de 30 guisados para elegir. El menú se ha ampliado en este lado de la frontera incluyendo comida corrida, lonches, tacos, desayunos, agua fresca hecha al momento, además de alguna comida de temporada o cualquier antojo del cliente.“Si le tienes amor como el que le tenemos nosotros a este trabajo, que es lo que nos enseñaron nuestros padres, te sientes feliz al ver una sonrisa en el rostro de las personas al disfrutar nuestra comida”, dice Rosey ArguetaAlgo que distingue a burritos Tony es que todos los alimentos son preparados en el instante que el cliente lo ordena, todo es fresco, nada precalentado o congelado, todo es recién hechecito, inclusive las tortillas son hechas a mano diariamente, es por eso que la gente nos prefiere, aseguró la señora Rosy.Para tu información• Burritos Tony tiene ya 63 años de existencia, desde que Don Antonio Argueta lo iniciara con una canasta, después un triciclo, paso a una camioneta, hasta que se convirtió en un local.-El señor Antonio Argueta nunca vio su sueño cumplido de tener un establecimiento, pues cuando comenzaron a fincar, muere en un accidente automovilístico.En 1995 los burritos Tony en Juárez unidos a otros burreros ganaron el record guiness al hacer un burrito que midió 48 metros de largo por 25 cm de ancho.-LOS MAS PEDIDOS: tortita de carne, chicharrón, lengua, rojo y verde-PARA ESTA CUARESMANuestra especialidad para esta cuaresma es un burrito que se hace con pescado lampreado, se hace con limón y una salsa especial con receta heredada de don Tony y su esposa, además de Pescado al mojo de ajo, a la diabla, camarones fiesta, empanizados, tortitas de camaron en mole, en rojo, en verde.lunes a viernes de 6:35 a.m. a las 6:00 p.m.sabados de 6:30 a.m. a 5:00 p.m.domingos de 8:00 a.m. a 3:00 p.m.UBICACIÓN1410 VANDERTBILTEL PASO TX 79936TELEFONO (915) 5927765

