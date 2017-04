Applebee’s Campos Elíseos hace grandioso tu día

Cargando

En Applebee’s Campos Elíseos el día comienza muy temprano, de la mano de un buen café.El lugar que es parte de la internacional cadena restaurantera recibe a los comensales en punto de las 7 de la mañana y hasta el mediodía le ofrece los más ricos desayunos, menú que recién acaba de ampliarse con otras delicias.De su carta tradicional de desayunos clásicos, conformada por chilaquiles con pollo, enchiladas, puntas a la mexicana, machaca, omelettes y huevos al gusto, la oferta se extendió.Hace acaso un par de semanas que llegaron nuevos desayunos y ya encontraron aficionados a su sabor.Estas creaciones del chef se cuentan en cinco opciones: el nachos break fast, el veggie breakfast, el rolling beans breakfast, el triple meat eggs y el breafast scramble.El primero se sirve sobre una sartén caliente y se trata de huevos estrellados sobre una cama de nachos cubiertos con salsa ranchera, de frijoles y verde; tocino y variedad de quesos para coronar.La segunda opción presenta champiñones y espinacas salteados, mezcla de brushetta, salsa alfredo, quesos y un delicioso soufflé de huevo.En caso de que te decidas por el tercer platillo, este le deleitará con dos huevos revueltos con jamón, acompañados de plátanos fritos y una chimichanga rellena de mezcla de frijol, queso jack cheddar y pimiento rojo.El triple meat eggs combina a la perfección jamón, tocino, salchicha, quesos mixtos y capas de huevos fundidos en un sabor que te sorprenderá.Y como todo buen lugar que sirva desayunos, Applebee’s no podía dejar de ofrecer el breakfast scramble. Es una sartén caliente repleta de huevos revueltos, papas gajo, champiñones, cebollas, pimientos, queso, y elección de tocino o salchicha.Burger Challenge¿Quién ganará la preferencia de los clientes? ¿Las Real Burgers o las nuevas cuatro hamburguesas que llegaron para conquistar paladar y corazón?El burger challenge se pondrá bueno, pero para ello deberás probar todas las hamburguesas y elegir tu favorita.REAL BURGERSAvocado BurgerJugosa hamburguesa cubierta con queso suizo, tocino y frescas rebanadas de aguacate. Servida con mayonesa de tomates secos en pan tostadoCowboy BurgerDirígete hacia el oeste y prueba esta hamburguesa cubierta con crujientes tiras de cebolla, queso blanco cheddar derretido y tocino ahumado. Servido en un pan tostado con salsa southern BBQ, lechuga, tomate, cebolla y pepinillos.Quesadilla BurgerCarne sazonada estilo southwest, gratinada con una exquisita mezcla de quesos y cubierta con trocitos de tocino, montada sobre una cama de pico de gallo, lechuga rallada y aderezo mexi-ranch, todo esto entre dos crujientes tortillas de harina a la parrilla.ALL-IN BURGUERSThe American StandardPuedes elegir esta maravilla. Carne fusionada con cebolla, tocino crujiente y pepinillos. Además, queso cheddar y salsa exclusiva de la casa.Triple Bacon BurgerNadie puede resistirse al tocino que llevo en sus adentros. Encima, queso y aderezo ranch BBQ.Hawaiian BurgerPiña por dentro y por fuera, jamón y queso. ¿Tendrá tu voto?Texas BurgerDeliciosa carne rellena de cebolla y jalapeño, acompañada de brisket y cheddar blanco.El dulce encanto del Apple ChimicheesecakeY del Butter Pecan Blondie, el Fudge Brownie Sundae y el Triple Chocolate Meltdown… porque no importa cuál elijas, todos son deliciosos.El Apple Chimicheesecake es sin duda uno de los postres favoritos. Se trata de una combinación de manzanas acaneladas y queso crema, envuelta en tortilla de harina frita a la perfección; caliente por fuera y frío por dentro, se sirve con helado de vainilla, caramelo y azúcar.¡Más ricuras!Butter Pecan BlondieBrownie de chocolate blanco servido con helado de vainilla y nuez sobre una sartén caliente con salsa de maple.Fudge Brownie SundaeFudge Brownie horneado, servido con helado de vainilla y adornado con tiras de chocolate caliente.Triple Chocolate MeltdownPastel de chocolate relleno de suave chocolate caliente, con helado de vainilla.¡Promociones!De lunes a viernes pide dos desayunos por 159 pesosLas opciones a elegir son: chilaquiles, huevos al gusto, huevos divorciados y huevos rancheros.Martes y miércoles, todas las boneless que puedas comer por 99 pesosPromoción vigente de 5:00 a 10:00 p.m.Applebee’s Campos ElíseosAvenida Campos Elíseos 9345Horario: de martes a domingo de 7:00 a 12:00 a.m. Viernes y sábado hasta la 1:00 a.m.

