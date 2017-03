Este primero de Abril llega a Las Cruces una batalla para morirse de risa. Disputándose quién es el mejor, todo en tono de broma, el Pan American Center de Las Cruces abre sus puertas a Omar Chaparro y a Adrián Uribe con su show “Imparables”.“Más que un show es un espectáculo teatral, no es un show de comedia común, hay sketch, stand up, monólogos, imitaciones, un espectáculo diferente con duración de aproximadamente dos horas. Es para un público general que va desde niños de 12 años, jóvenes y adultos, hasta personas de la tercera edad”, dijo Adrián Uribe en entrevista para El Diario.El evento representa un hecho sin precedentes dado que será el primer espectáculo hispano al que este recinto abrirá sus puertas.Con un éxito rotundo y funciones agotadas en la mayoría del total de sus presentaciones dentro de la unión americana, los comediantes ofrecen un show lleno de calidad y humor a través de sus conocidos personajes tales como: la licenciada, el ranchero chido, poncho Aurelio, Carmelo, Yahairo, personajes sorpresas como las mamas de Adrián y Omar y otros más.La capacidad de improvisación de ambos comediantes hacen de este espectáculo, un show único y diferente en cada presentación, deleitando así a las personas que asisten por primera vez y quienes ya han tenido la oportunidad de verlo con anterioridad.Este espectáculo es una buena opción para salir en familia, serán dos horas de terapia para reírse, des estresarse y donde se la pasaran increíble, no se arrepentirán, prometió Uribe, quien dijo estar agradecido por la forma en que el público hispano los ha tratado en la unión americana.“Nos sentimos orgullosos de estar en un lugar donde es la primera vez que se presenta un show latino, Omar y yo teníamos miedo de cuando ganó Trump, pensamos que nos iba afectar las políticas de migración y al contrario, ahora la gente más que nunca está saliendo mas a reírse, como hay un poquito más de tensión y preocupación, la gente quiere divertirse, quiere olvidarse, quiere relajarse”.Adrián Uribe para El DiarioPara tu información:El Pan American Center de Las Cruces tiene una capacidad de 13 mil lugares, en esta ocasión se utilizara para 4 mil personas ya que el escenario será adaptado para hacer un evento como si fuera en los mejores teatros del mundo, donde toda la gente que vaya asistir quedara muy satisfecha, va a poder disfrutar y va a poder tomarse una copita de vino mientras disfruta un show de los mejores, dijo Gustavo Domínguez, uno de los promotores del evento.Qué: Imparbles Adrián Uribe y Omar ChaparroCuándo: 1 de Abril 2017Dónde: Pan American Center de las CrucesDirección: 1810 E. University, Ave Las Cruces NMHorario: 7:30 pm (única función)*Las puertas abrirán a las 6:00 p.m.Costo: 55, 70 y 85 dólares por persona

