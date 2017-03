100 voces unidas en Réquiem’ de Mozart

La asociación El Paso Choral te trae este 8 de abril un regalo para el alma y el oído con el ‘Réquiem’ de Mozart, interpretado por más de 100 voces de El Paso Chorale, orquesta y solistas reconocidos a nivel nacional e internacional.Además de la obra final de Mozart, el coro incluirá la interpretación de la obertura de ‘El Barbero de Sevilla’; Intermezzo’ y ‘Easter Hymn’ de la ópera ‘Cavalleria Rusticana’.Los solistas participantes en este concierto son: Heather Dials (soprano), Melissa Parks (alto), Gregory Schmidt (tenor); Levi Hernández (bajo), y Stephanie Meyers (violín).Sobre el Réquiem de MozartEl Réquiem en re menor KV 626, la última obra de Wolfgang Amadeus Mozart, fue compuesto para orquesta sinfónica, coro y voces solistas (soprano, contralto, tenor y bajo).El compositor murió el 5 de diciembre de 1791, y dejó el Réquiem inconcluso. La tarea de terminarlo recayó en su discípulo Franz Xaver Süssmayr. Se dice que Mozart, ya enfermo, dio instrucciones precisas a Süssmayr, y lamentó que la composición era su propio réquiem.Sobre El Paso ChoraleEste coro ha intervenido en los principales eventos musicales y orquestales en El Paso por más de 70 años. Las últimas dos décadas ha colaborado con la Orquesta Sinfónica de El Paso, la Sinfónica de Las Cruces, y la Orquesta Sinfónica de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez.Sobre el director Prentice Loftin:Es fundador y ex director general de El Paso Opera (1994-2007), director musical fundador de El Paso Choral Society Chamber Choir (desde 1995 a la fecha), co fundador y director del Conservatorio de Música de El Paso junto a su esposa Yvonne Marmolejo (a partir del 2004 a la fecha), y ex director de coros en UTEP.El Paso Chorale & Orchestra presenta Mozart Requiem8 de abril7:30 p.m.Teatro Abraham ChávezBoletos: de 10 a 40 dólares.A la venta en El Paso Choral Society (801 N. Mesa), taquilla del Teatro Plaza (junto a Hotel Camino Real) y en la página Ticketmaster.com

