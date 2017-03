Ahí detonaron la primera bomba atómica

Alamogordo es una excelente opción para hacer un viaje relámpago y disfrutarlo con la familia. Este poblado se encuentra en el estado de Nuevo México, a una hora y media de El Paso, Texas.El lugar cobró fama por ser el primero donde se probó la bomba atómica en el Test Range Alamogordo, el 16 de julio de 1945. Este sitio se encuentra abierto a los visitantes un par de veces por año, el primer sábado de abril y de octubre, el White Sands Missile Range abre sus instalaciones al público para que las recorra y vea la zona cero, así como la Casa McDonald, lugar en donde se ensambló la bomba.La fecha para que se realice el primer open house de este espacio histórico ha llegado y el sábado 1 de abril los fronterizos podrán disfrutar de una mañana única y visitar de manera gratuita un lugar en el que anidan un sinfín de historias relacionadas con la armamentística.El único requisito para ingresar a este campo militar es presentar una identificación y se recomienda llevar agua pues al ser un lugar aislado no hay muchas tiendas de autoservicio.Museo de la Historia del EspacioLlegar ahí es sentir que vas a subir a una nave y viajar en el espacio. El edificio de dos pisos alberga artefactos y exhibiciones relacionados con vuelos espaciales.El lugar cuenta con una pantalla Imax que tiene una cúpula de proyección que da la sensación de estar en la escena de las diversas películas que exhiben ahí.En el área libre está una exposición de los grandes artefactos que se utilizaron esta era espacial como el viento solar No. 1, cohete trineo montado por Stapp. Enfrente de aquí, junto a las astas de las bandera esta enterrado Ham, el primer chimpancé que viajó al espacio en 1961.El recorrido empieza en el segundo piso y vienes descendiendo, mientras lo haces vas conociendo la historia de los primeros intentos que hizo el hombre por viajar al espacio. Podrás admirar trajes de astronautas, la comida que se les proporciona, un sinnúmero de fotografías de los diversos viajes y de los hombres que han tenido la oportunidad de atravesar la atmosfera.En el Jardín Memorial se rinde un homenaje a los astronautas que murieron en la explosión del Challenger en el Columbia.El museo esta abierto de 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde y el teatro IMAX de 10:00 a.m., a 5:00 p.m., y si deseas más información puedes llamar al (575) 437-2840 o al1-877-333-6589.Trinity Site Open HouseSábado 1 de abrilDe 8:00 a 2:00 p.m.White Sands Missile Range, Highway 380, White Sands, Nuevo MéxicoEntrada libre (llevar identificación)

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.