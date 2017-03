Utiliza el miedo a tu favor

Según la psicología experimental, existen seis emociones primarias: alegría, sorpresa, ira, tristeza, asco y miedo. Ésta última es una de las más popularizadas, para bien y mal.Sin miedo, el humano estaría permanentemente exponiéndose a algún peligro. La utilidad de la emoción es la supervivencia, sin embargo, cuando se instala de manera definitiva se convierte en una disfuncionalidad.Javier Ferrara, gurú perteneciente a la Red Cultural para la Fraternidad Humana, conoce bien del tema, y de ello habló durante su presentación el pasado 23 de marzo en el Parque Central.Originario de Monterrey, el maestro dijo antes de presentar la conferencia ‘Buscando la trascendencia en tiempos difíciles’, que el ser humano puede vivir una vida de temor o elegir una vida con oportunidades.“El miedo es el mayor imán de las calamidades, es el instrumento de control más poderoso que hay, pero cuando el miedo pasa a ser un respeto, una comprensión de las cosas, uno ya no lo atrae, lo entiende”, expresó Ferrara.“El miedo es inconsciente, el respeto es consciente. Somos seres humanos que todavía le tenemos mucho miedo a la muerte, no entendemos de fondo qué es”.El gurú indicó que no se trata de arriesgar más de lo necesario, sino de ser libres de ese exceso de emoción.“El miedo es un instrumento de control de muchas formas, político, religioso, familiar, pero eso no hace crecer a la persona, lo mantiene sin cultura, sin responsabilidad”, agregó.Además del miedo a la muerte, otros de los principales miedos del ser humano es el de no tener qué comer, “dónde resguardarse o con qué, sea un vestido, sea dinero en el banco, lo que sea. Es el instinto de conservación”.Ante ese panorama, Ferrara dijo que hay varios métodos y herramientas que pueden ser utilizados para aminorar esa sensación, tal es el caso del yoga y la meditación.“Nosotros a través del yoga, la meditación, la dieta y el fomento de la comprensión de lo que son las relaciones interpersonales, con sus propios problemas y retos, tratamos de que el miedo se disuelva”.La corporalidad habla mucho de la persona, aseguró Ferrara, pues el mismo cuerpo refleja la inseguridad en varios aspectos.El miedo, dijo, “es autofomentado a través de la insistencia en el dolor, de la inconsciencia, de no corregir cosas que son importantes”.Una persona hipocondriaca, por ejemplo, tiene ese trastorno a partir de los miedos que le generan esos padecimientos físicos y mentales.“Si piensas que te van a robar, te roban. Hay cuestiones del instinto de los animales, y los maleantes son muy instintivos, trabajan como trabaja el animal y atacan a aquel que tiene más miedo, al más inseguro, lo huelen, lo perciben”, añadió.Por eso, el yoga y la meditación pueden ser excelentes aliados para cambiar de actitud y crear un clima interior favorable que impacte hacia afuera.“El cambio empieza en uno mismo. Cambias tu actitud, estás menos irritable, más sereno, captas más a las personas, estás concentrado”, aseguró.Red GFU JuárezOrganización cultural, no lucrativa, que promueve la búsqueda de una reeducación de la humanidad a través de sesiones de yoga, meditación, cursos de nutrición y cosmobiología.Todas sus enseñanzas se realizan a voluntad propia del individuo.En su sede ubicada en Insurgentes y Brasil se imparten clases de yoga en distintos horarios, así como meditación dos veces por semana.

