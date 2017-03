Visten de amarillo la Montaña Franklin

La Montaña Franklin de El Paso está cubierta de un precioso manto amarillo con la llegada de la primavera.Las amapolas son las que le dan a la montaña este bello colorido, y en honor a ellas y a la flora de la región, este 1 de abril se celebra el onceavo Franklin Mountains Poppies Fest (Festival Anual de las Amapolas de la Montaña Franklin).El Museo de Arqueología de El Paso organiza este festival, cuyos alrededores están rodeados de estas bellas flores.El evento te da a ti y a tu familia la oportunidad de disfrutar actividades al aire libre en el exterior del museo, que te permitirán aprender sobre la flora y fauna de las montañas y la región.A partir de las 10:00 de la mañana del 1 de abril, este festival celebrará el regalo de la naturaleza con música en vivo, venta de artesanías, exhibiciones educativas, actividades para niños, venta de alimentos, y senderismo.Habrá demostraciones de tiro al blanco con arco, y la presencia de Houdini, el halcón del Zoológico de El Paso, y de un lobo procedente del Santuario de Lobos Wild Spirit, ubicado cerca de Albuquerque, Nuevo Mexico.Además, el Mercado de Arte y Agricultores del Centro (Downtown Art and Farmers Market) se instalará únicamente por ese día en el festival.El festival es presentado por el Museo de Arqueología de El Paso en conjunto con la coalición Franklin Mountains Wilderness, el Museo Nacional de la Patrulla Fronteriza y Downtown Artist and Farmers Market.Franklin Mountains Poppies Fest(Onceavo Festival Anual de las Amapolas de la Montaña Franklin)1 de abrilDe 10:00 a.m. a 4:00 p.m.En Museo de Arqueología de El Paso4301 Transmountain RoadTeléfono del museo (915) 755-4332Entrada libreEstacionamiento disponible en Cohen Stadium, y transporte gratuito desde ese punto hasta el lugar del festival.

