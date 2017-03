Rumbo a la aventura

Si pensabas que en El Paso no hay nada divertido o temerario para hacer, pues la respuesta es que si lo hay y en donde no te lo imaginabas.Sin duda, tenemos el gigante del horizonte, mejor conocido como las Montañas Franklin State Park. El parque, además de contar con una de las más impresionantes texturas y superficies naturales ofrece un sinfín de aventuras a lo largo de su cadena montañosa.La Montaña Franklin, cuenta con una red de senderos de aproximadamente 80 millas, (120 kilómetros), además ofrece alpinismo, escalada libre en roca así como exploración en grupo.La Unidad Tom Mays (Tom Mays State Park, en ingles), se localiza sobre la carretera Trans-Mountain, mismo lugar donde puedes acondicionar tu casa de campaña y pasar la noche.A sólo 15 minutos de la ciudad, puedes encontrar las más grandes aventuras, desde senderismo, ciclismo de montaña y escalada en roca.Realiza una visita o acampa por la noche. Busca tesoros escondidos, observa las aves y la naturaleza, o disfruta de un día de campo en familia.#SENDERISMOYCICLISMO DE MONTAÑAExplora casi 27 mil acres en una red de senderos de más de 160 kilómetros. No olvides traer agua y tu celular, lleva zapatos en acorde y ropa apropiada para el clima.¡Prepárate para el terreno del desierto!GeoBetty Tours ofrece caminatas y paseos de ciclismo de montaña guiados en el parque, además de entrenamientos de ciclismo para principiantes. Para mayores informes llamar al (915) 526-1091.#CAMPINGExisten 14 sitios para acampar, o puedes estacionarte en uno de los 5 sitios para vehículos recreacionales o RV’s. Recuerda que no hay conexión de luz o agua potable, es indispensable llevar agua suficiente, así como el celular con una carga extra de bolsillo.Unidad Tom Mays El Paso, TXEntrada:Adultos: $5 dólares por díaNiños de 12 años y menores: GratisGrupos Especiales (Adultos): $2 dólares por díaHorarios: La puerta está abierta de 8 a.m.-5 p.m.El horario de apertura se extiende los fines de semana:Lunes a Viernes 8 a.m. –5 p.m.Sábado y Domingo 6:30 a.m. –8 p.m.

