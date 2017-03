Cruza la meta contra el cáncer

Correr por una causa se ha convertido en uno de los actos de solidaridad y de mucha diversión últimamente entre la comunidad fronteriza.El maratón Our Colors Run Together por parte de la Fundación Rio Grande en la lucha contra el cáncer, celebra su vigésimo primer aniversario de servicio a la comunidad de El Paso, celebrando 5 kilómetros de color en honor a los sobrevivientes del cáncer y a aquellos cuyo viaje desafortunadamente ha terminado.La carrera se llevará a cabo el próximo domingo 2 de abril con punto de partida en el Cohen Stadium, donde más de 5 mil participantes se unirán en un mar de color en memoria de los guerreros que han estado en el campo de batalla del cáncer.Además de los participantes en la carrera se brindará información sobre los recursos existentes para los pacientes de cáncer, así como ayuda y capacitación para las personas que han ganado la lucha, en adición se contará con la participación de proveedores de nutrición, prendas de vestir, servicios de apoyo y mastectomías.Los diferentes tipos de cáncer son representados por un color así como por la cinta tradicional, ese es el significado y el porqué de los listones de colores en la carrera.Cada dólar recaudado será utilizado localmente para apoyar a las personas trabajadoras residentes en El Paso, como ayuda para sus familiares que están pasando por esta enfermedad. Además el balance de los fondos apoyará los esfuerzos de la Fundación Río Grande para reducir la carga de esta enfermedad.ITINERARIO:5:00 am -6:00 am –Check-in.7:00 am – 8:00 am – Registro de competidores y no competidores.7:30am - Presentación de colores, palabras de bienvenida, apertura y calentamiento ZUMBA.8:30am – Carrera de 5 kilómetros competencia / Jazzercise – Aerobics, calentamiento para participantes (no competidores).9:00 am – 5 kilómetros / 1 milla carrera no competitiva en la línea de inicio entre Cohen y Kenworthy.10:30 am – Celebración de Supervivencia, premiación, reconocimientos especiales en el campo del Cohen Stadium.#Entérate:Domingo 2 de abril del 2017 a las 7:30 am.Cohen Stadium / 9700 Gateway Blvd North / El Paso, TX 79924.Más información en:https://rgcf.org/https://www.eventbrite.com/e/our-colors-run-together-el-pasos-5k-run-walk-registration-31585610411