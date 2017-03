‘In the Mood’,para los amantes del rock clásico

Para los fanáticos de la generación del rock clásico y bailable llega la asombrosa obra de teatro musical ‘In the Mood’.Como parte de la celebración por los 23 años de gira, esta magnífica obra musical promete a los asistentes experimentar un viaje a la mejor época para el rock clásico americano.Baila con el ritmo de ‘Chattanooga Choo Choo’, la clásica ‘Tuxedo Junction’ y termina enamorado con ‘Serenade Moonlight’, entre otras piezas clásicas musicales, emblemáticas de las ‘flappers’ y de la cultura norteamericana con grandes ídolos como Frank Sinatra, Harry James, Benny Goodman y otros ídolos de los años 40.#CónoceloMásEsta obra está inspirada en la época norteamericana justo después de la Segunda Guerra Mundial, cuando los soldados celebraban con baile, tragos y mucho rock and roll.Los impresionantes atuendos de la época, así como las caracterizaciones de las damas al estilo ‘pin up’, te van a encantar.El baile ‘de cachetito’ romántico fue emblemático al igual que el rock and roll con piruetas, brincos e ‘indecente’ para la era conservadora.El swing y la música jazzística forman parte del sentimiento patriótico y sentimental en la historia de Estados Unidos.In the MoodCelebrando 23 años de giraDisfrútalo en el Plaza Theatre el próximo sábado 1 de abril a las 7:30 pmLos boletos tienen un precio de $ 29 USD a $ 49 USD más impuestos.Boletos están a la venta ahora en Ticketmaster.com y todos los puntos de Ticketmaster.Qué: In the MoodCuándo: Sábado 1 de abril a las 7:30 PMDónde: The Plaza Theatre, 125 Pioneer PlazaEl Paso, TX 79901

