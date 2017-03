Circo Hermanos Vázquez realiza temporada en El Paso

No todo en este mundo son malas noticias. Sigue leyendo y verás que en esta nota encontrarás motivos de sobra para volver a sonreír. Y es que el Circo Hermanos Vázquez está aquí, en casa. Así que recuperara la alegría, sonreír y creer en la magia es cuestión de darte una oportunidad y disfrutar en familia de este gran espectáculo.Con una tradición de casi cincuenta años sobre las pistas, el elenco artístico de Circo Hermános Vázquez te espera en su en el Coliseo.Dice que en el circo no necesitas alas para poder volar, solo tú imaginación. Así que no importa tu edad, tu idioma o tu credo, siempre que asistas a un espectáculo de Circo Hermanos Vazquez te volverás a sentir feliz y agradecido con la vida como un niño.Conformado por artistas de diferentes partes del mundo, en Circo Hermanos Vázquez el común denominador es la alegría. El elenco de profesionales despierta magia y felicidad entre el público de todas las edades.El Circo Hermanos Vázquez ha estado presente en nuestra cultura y por generaciones ha sido un símbolo de sana diversión en familia y con amigos.Cuando visitas el circo, estas formando parte de la historia, una historia que se escribe en cada función y cada década que pasa, quedando plasmada en la historia del tradicional circo y en tus memorias personales.La historia-La historia del Circo hermanos Vázquez se empezó a escribir en el año 1969 en la ciudad de México.-El Circo Hermanos Vázquez hizo historia al presentarse en el zócalo de la ciudad de México. El único circo en lograr dicha presentación con un éxito rotundo. Evento que jamás se ha repetido.-Nuevamente el Circo Hermanos Vázquez hace historia al presentar su espectáculo por primera vez en EUA, después de llevar diversión y alegría por todo México y Centroamérica.Costos:Niños $15 USD cualquier área2- 10 años, menores de 2 no pagan boleto.VIP $50 USDPreferente $40 USDGeneral Frente $30 USDAdultos mayores y militares $10 dólares de descuentoTemporada Primavera 2017Del 31 de marzo al 10 de abrilEl Paso County Coliseum4100 E Paisano Dr, El Paso, TX 79905

