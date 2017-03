Llévalo a la bebeteca

El espacio infantil de la Librería Universitaria abre sus puertas para recibir a los niños que quieran descubrir el mágico mundo de los libros.Con breves técnicas de lectura para los bebés, la tallerista Cyndi Judith Rodríguez intenta cada jornada sabatina acercarlos a una actividad que debería de ser cotidiana en la población y de ser inculcada desde temprana edad.“¿Por qué leerle a un bebé si no sabe leer? Los bebés leen, ellos nacen con necesidades de historias, así como tienen necesidades primarias de afecto, alimentación y sueño, así también tienen una necesidad hacia la oralidad. En este caso la lectura abre esta puerta”, afirma la también licenciada en Literatura.Leer a los pequeños ayuda a crear distintos lazos afectivos con los padres y genera sensaciones fundamentales para el desarrollo emocional y sensorial.La primera infancia es la etapa inicial en el crecimiento del ser humano, y en esta las habilidades cerebrales es cuando empiezan a desarrollarse mediante ejercicios como la lectura que ayudan al aprendizaje.Las bebetecas —talleres en donde los pequeños tienen sus primeros acercamientos con los libros— aún no son tan comunes, pero Ciudad Juárez puede presumir que cuenta con una y que por tercer año se puso en marcha.Rodríguez menciona que muchas veces subestimamos a los niños al decir que no son capaces de prestar atención; sin embargo, esto último no es del todo correcto pues en la primera infancia la atención que ellos demuestran es distinta.“Si uno atiende esta necesidad de oralidad en la primera infancia, los niños adquieren mucho más rápido el hábito de la lectura; como ellos se forman por hábitos, entonces con un mes comenzarán a adquirirlo. Es invirtiendo en esta etapa de la infancia cuando se logran mayores resultados”, añade.Bebeteca SemillasTodos los sábadosDe 11:00 a.m. a 12:00 p.m. y de 12:00 p.m. a 1:00 p.m.Librería Universitaria (Centro Cultural de las Fronteras)Cupo limitado (Confirmar asistencia al 6564743046 o en Facebook: Bebeteca Semillas)

