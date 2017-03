Dale la bienvenida a ‘Patriot’

¿Cuánto hace que no visitas el Zoológico de El Paso?. Si no has ido este último año, te estás perdiendo de Wings of the World, una demostración de aves en un anfiteatro diseñado especialmente para ese fin.Esta exhibición te da la oportunidad de ver a las aves muy de cerca, de atestiguar su majestuosidad mientras vuelan alrededor del escenario y un experto te platica acerca de ellas, de su alimentación, sus hábitos y su procedencia.De acuerdo al calendario del zoológico para este fin de semana y el mes de abril, Wings of the World se efectuará de lunes a viernes a las 12:30 del día; sábados y domingos a las 12:30 y 2:30 p.m. La entrada al espectáculo es gratuita con tu boleto de entrada.Joe Krathwohl – conocido como ‘The Birdman’ (el Hombre Pájaro) – es el anfitrión de las demostraciones con las aves. Ha dedicado gran parte de su vida a su cuidado y preservación, y ha desarrollado el más grande espectáculo de aves volando libremente en un escenario, incluyendo cóndores entrenados y un casuario.Un nuevo habitanteEl 20 de marzo, con motivo del Día Internacional de las Águilas, el zoológico le dio la bienvenida a Patriot, un águila calva –también conocida como águila americana– que se une a la exhibición Wings of The World.De acuerdo a un comunicado, Patriot llegó al zoo de El Paso procedente de Dickerson Park Zoo en Springfield, Missouri, tras ser encontrado herido. Se ha recuperado pero aún sufre daño en una de sus patas, lo que lo incapacita para cazar por su cuenta.Representantes del zoológico informaron que Patriot se recuperará en un lapso de dos o tres años.La demostración de aves a cargo de Joe Krathwohl presenta también a Queen Victoria, una cóndor andina. Sus alas extendidas alcanzan los tres metros de largo.Sobre el Wildlife Amphitheater-Se inauguró el 14 de diciembre pasado.-Tiene un aforo para 300 personas-Su objetivo es brindar a los visitantes del zoológico la oportunidad de vivir encuentros cercanos con los animalitos, de participar en programas educativos, presenciar conciertos, y mucho más.El Paso Zoo4001 East PaisanoHorario: 9:30 a.m. a 4:00 p.m.Admisión:Niños menores de 2 años entran gratisNiños de 3 a 12 años pagan 7.50 dólaresPersonas de 13 a 59 años pagan 12 dólaresAdultos mayores y militares: 9 dólares.Mayores informes al (915) 212 0966, y en la página elpasozoo.org