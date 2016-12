Juégatela frente al sillón

Las vacaciones de invierno ya están a la vuelta de la esquina, y con la llegada de estos días ideales, para relajarse, ¿Qué mejor que pasar un gran tiempo jugando videojuegos? Además de que una gran cantidad de títulos recién llegan a las tiendas, aquí algunas recomendaciones de los mejores.Disponible a partir del: 21 de octubrePlataforma: Xbox one / PS4 / PCPrecio: $1,299 pesos (aprox)Un juego de disparos en primera persona, con un estilo de acción bélica, la décimo cuarta entrega de la franquicia, pero el primero en ambientarse durante la segunda guerra mundial, con un gran equipo de la época disponible para el jugador, entre artillería pesada, fusiles de cerrojo, fusiles semiautomáticos, fusiles automáticos, lanzallamas y gas mostaza.Disponible a partir del: 25 de octubrePlataforma: Xbox one / PS4 / PCPrecio: $1,199 pesos (aprox)Un título de peleas basado en el afamado anime Dragon Ball, con graficos en HD y una variedad más completa de personajes, con nuevas modalidades, como un modo multijugador masivo en línea, y algunas características de juego de rol.Disponible a partir del: 28 de octubrePlataforma: Xbox One / PS4 / PCPrecio: $1.299 pesos (aprox)Un juego de acción en primera persona, del estilo de ‘Mechas’, segundo título de la saga, en la que se podrán controlar e interactuar con hasta 6 diseños diferentes y enormes robots, controlando a Jack, el protagonista, quien luchará por sobrevivir junto a su compañero mecánico.Disponible a partir del: 4 de noviembrePlataforma: 3DSPrecio: $999 pesos (aprox)El décimo cuarto juego de la saga ‘Mario Party’, en el que varios amigos pueden reunirse a jugar divertidos minijuegos para competir por puntos, además de que en esta nueva versión habrá compatibilidad con el sistema amiibo.Disponible a partir del: 4 de noviembrePlataforma: Xbox one / PS4 / PCPrecio: Precio por confirmarEl clásico juego de disparos en primera persona, en su edición número 13 de la saga de ‘Call of Duty’, durante esta entrega los soldados deberán enfrentar futuristas batallas, ambientadas en el espacio, con nuevas modalidades de juego, conducción de vehículos y mucho más.Disponible a partir del: 11 de noviembrePlataforma: Xbox one / PS4 / PCPrecio: $1,299 pesos (aprox)La segunda entrega de la saga, un juego de acción, aventuras y sigilo en primera persona, donde se podrá elegir entre dos personajes, Emily Kaldwin, hija de una Emperatriz y Corvo Attano, su guardaespaldas, para protagonizar la historia, y enfrentarse a una usurpador que se apoderó del trono.Disponible a partir del: 18 de noviembrePlataforma: 3DSPrecio: $999 pesos (aprox)La octava generación de estas criaturas llevará al protagonista hasta la región de Alola, un complejo de varias islas en donde tendrá que enfrentar nuevos retos, nuevas modalidades de juego, batallas y una lista nueva de pokemones para entrenar, vencer a la liga y convertirse en el campeón.Disponible a partir del: 15 de noviembrePlataforma: Xbox one / PS4 / PCPrecio: $1,299 pesos (aprox)Un título de acción y aventura que se desarrolla en un mundo abierto, con un toque de sigilo y estilo de combate de disparos en tercera persona, continuación del título anterior, y el regreso del hacker Marcus Holloway, ambientado en la ciudad de San Francisco.Disponible a partir del: 29 de noviembrePlataforma: Xbox one / PS4Precio: $1,299 pesos (aprox)Una nueva historia al mundo de Final Fantasy, donde el protagonista, el Principe Noctis, en el viaje camino a su boda con la Princesa Luna Freya, se entera que su ciudad natal ha sido atacada y que un poderoso enemigo ha asesinado a su padre, además de también ser el responsable de la muerte de su prometida.Disponible a partir del: 6 de diciembrePlataforma: PS4Precio: $1,299 pesos (aprox)Un juego de acción y aventuras del tipo rompecabezas, en el que encarnarás a un niño que se hace amigo de una criatura entre pájaro y perro, y que debe aprender a controlarlo a través de comandos, como si fuera un animal real, y con su ayuda superar los acertijos y enigmas que formarán los escenarios.