Tarde de café y amigos

Al atardecer, cuando la temperatura comienza a bajar, nada se antoja más que un buen café, y si además va acompañado de pedazo de pastel, en un lugar agradable y relajado, la experiencia no puede ser mejor.Si ya te llegó el antojo, date una vuelta por estas cafeterías.Ubicado en Plaza Triunfo, este lugar ofrece café, té, chocolate, smoothies, waffles, paninis, sándwiches, ensaladas y repostería.Como ejemplo, el delicioso chocolate mayordomo de Oaxaca, servido en una copa de 14 onzas preparada a base de chocolate amargo con una esencia de sabor a elegir, cubierto con crema batida y espolvoreado con ralladura de cacao puro.El café, además de deleitar a sus clientes con las delicias del menú, ofrece actividad cultural al programar presentaciones de libros e interesantes ciclos de cine.La amplitud de su horario es un plus.Paseo Triunfo de la República 4051Plaza TriunfoHorario: de 8:00 a.m. a 10:00 p.m.Este acogedor cafecito te espera con buenas opciones para calmar el hambre y el antojo.Además de café, té, frappés y paninis, tiene ricas opciones dulces como el delicioso rollo loto preparado con calabaza, canela, nuez y crema.Loto Café atiende a sus clientes durante la tarde, y brinda precio especial a estudiantes que presenten credencial.Avenida de la Raza, casi esquina con Valentín Fuentes.Horario: de martes a sábado de 4:00 p.m. a 12:00 a.m. Domingos de 3:00 a 8:00 p.m.Justo en la curva de San Lorenzo, este café te recibirá si quieres probar la pureza de los buenos granos.Allí disfrutarás de un café molido al instante, acompañado de exquisitos paninis o de un bagel con mermelada de la casa.Si te gusta leer, el lugar cuenta con una modesta biblioteca en la que seguro encontrarás algo de tu interés. Los viernes son noches de trova.Fray Estebanico 6593Colonia San LorenzoHorario: de lunes a viernes de 9:00 a.m. a 10:00 p.m. Sábados de 11:00 a.m. a 9:00 p.m. Domingos de 5:00 a 10:00 p.m.De entrada, este café llama la atención por su decoración y una iluminación tan tenue que podría ser ideal para una cita romántica.El café y el té que ahí se prepara son buenos, pero si además tienes hambre, no dudes en ordenar algo del menú.Hamburguesas, hot dogs, ensaladas y postres son parte de la carta. No te vayas sin probar el strudel de manzana, una delicia que se sirve con nieve de vainilla y crema batida.Paseo Triunfo de la República, casi esquina con Plutarco Elías CallesA un costado de la FordHorario: de lunes a sábado de 5:30 p.m. a 12:00 a.m. Domingos de 4:00 a 11:00 p.m.Uno de los lugares favoritos para platicar un rato, hacer tarea o simplemente para gozar de un rico café, está Stabucks, que ofrece una variedad de tipos de café, helado o caliente, con sabores y para los que no gustan del café también ofrece bebidas a base de yogurth, o refrescantes limonadas.StarbucksCampestreGómez Morín 7331MisionesTeófilo Borunda 8691Plaza MonumentalPaseo Triunfo 4630Ya sea que se acomode en uno de sus confortables sillones al interior de Anteros Sofá Bar o en su amplia terraza, la variedad aquí es palabra clave, pues además de degustar ricos cafés y capuchinos, podrá darse otros antojos como una soda italiana, y porque no para refrescarse una sangría, o una caipiriña.Además de que ofrece pizzas, alitas, dedos de queso, o un helado frito.Lago de Pátzcuaro 240