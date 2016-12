Apaga la estufa y deja que cocinen por ti

Que tus compras navideñas y el tráfico en las calles no te quiten el buen ánimo ni te bajen la pila.Este proceso da hambre, así que mientras haces tus compras, no dejes que la comida sea un factor que te quite la tranquilidad y cuando pienses: ¿Qué vamos a comer?, ten en cuenta las siguientes opciones:*BarrigasCortes de carne, mariscos, comida mexicana, tacos, ensaladas, postres, bebidas y desayunos hacen de este lugar uno de los consentidos.Sucursales:Misiones (Paseo de la Victoria, Misión de Los Lagos, teléfono: 251 04 93)Campestre (Boulevard Manuel Gómez Morín 7814, teléfono: 251 02 82)*ApplebeesSucursales:Triunfo (Paseo Triunfo de la Republica 3333, teléfono: 656 616 74 69)Campos Elíseos (Avenida Campos Elíseos 9345, teléfono: 656 625 35 23)Tecnológico (Avenida Tecnológico 1585, teléfono: 656 617 80 21)Misiones (Avenida Teófilo Borunda 8681, teléfono: 656 648 23 89)*María ChuchenaAlta cocina mexicanaBoulevard Tomás Fernández 7818-1Teléfono: (656) 251 53 46*Primos BarbacoaBack ribs, brisket y BBQBoulevard Goméz Morín 7427 (Curva Morfín)Rincones de San MarcosTeléfono: 617 44 99*Tamales El SinaloenseMenudo, comidas corridas, desayunos todo el día.Tamales de rojo, verde, dulce, rajas con queso y elote.Teléfonos y sucursales:San Lorenzo: 617 08 59Torres del Sur: 690 10 03Smart Pradera: 623 28 05*Los BichisMariscos y desayunosSucursal La Raza, teléfonos: 207 09 70 y 382 85 82Sendero (en Plaza Sendero): 666 34 00 y 418 50 28*Pancho’s BirriaEspecialistas en birria revolcada, sopa de médula y barbacoa de res. También encontrarás menudo, tacos, quesadillas y tortas.Paseo Triunfo de la República 5298, local 25 B exterior Soriana San Lorenzo.Abierto de lunes a domingo de 9:00 a.m. a 4:45 p.m.*El Arrancadero restaurant-barCortes de carne, tacos de arrachera y sirloin, pollo, cabrito, borrego, lechón, carnitas, salmón, hamburguesas, ensaladas.Calle Pedro Meneses Hoyos 6754Teléfono 558 25 95*La Diana restauranteCortes de carne, pasta, mariscos, rack de cordero.En cuanto a bebidas, podrás encontrar tequila, bebidas preparadas, ron, y uno de los mayores atractivos aquí es la cava de vinos, que incluye por supuesto, el vino de la casa (Tempranillo Cabernet) y una amplia variedad para poner a prueba a los conocedores.Paseo de la Victoria 3508Teléfono (656) 170 40 24*Las Cúpulas restaurant barSi antes de tu travesía de compras quieres empezar con un buen desayuno, aterriza en este lugar que ofrece desayuno buffet (de 7:30 a.m. a 12:30 p.m.) con tortillas recién hechas y barra de frutas, huevos al gusto, chilaquiles, guisados, hot cakes, molletes, barbacoa y pozole los fines de semana.Paseo Triunfo de la República 4850, colonia Partido EscobedoTeléfono: 616 32 66*La CapillaBuffet de mariscos y desayunosAvenida Ejército Nacional 6110*Taquería CitlaliLa especialidad de este lugar son las flautas con su tradicional salsa de tomate (receta de la casa) y guacamole, pero también hallarás hamburguesas, gorditas de harina, y tortas de jamón con queso, de bistek, de colita de pavo, chorizo con huevo, milanesa de res, y de chile relleno.Avenida Gómez Morín 8573Abierto de 8:00 a.m. a 10:00 p.m.Teléfono: 618 25 76*El Herradero de los SotoSi eres fan de los cortes de carne, este es tu restaurante, donde podrás saborear un rib eye, sirloin, T-bone o New York.Avenida Hermanos Escobar 2350, colonia MargaritasTeléfono 324 80 76*Mariscos El AnzueloCon años de experiencia, este restaurante de mariscos en el corazón de la avenida Juárez te sorprenderá con su sabor. El menú te ofrece cocteles, filetes de pescado, pescadoAvenida Juárez 294, zona Centro*La IslaBuffet de mariscos.Todo el pescado frito que puedas comer de jueves a domingo de 12:00 a 7:00 p.m.Costillas de cerdo a la BBQ sábados y domingos, incluidas en el buffet.Avenida Internacional 369, local 23, centro comercial Río Bravo, junto al puente de Zaragoza, junto a la aduana fronteriza.Teléfono: 682 01 51*El Toro Bronco RealDesayuno buffet, cortes de carne y tacos.Sucursal Waterfill (a 200 metros de su local anterior)Lunes a jueves de 8:00 a.m. a 11:00 p.m.Viernes a domingo de 8:00 a.m. a 12:00 p.m.Teléfono: 324 62 79*GuacamayasTiene buffet matutino y a partir de la tarde, su propuesta culinaria te lleva al Caribe y al centro del país. En lo que respecta a bebidas, la mixología de autor está presente este lugar con 40 recetas que tienen su base en el sotol, mezcal o tequila.Avenida Tecnológico 1819 (antes Los Colorines)Lunes a viernes de 8:00 a.m. a 11:00 p.m.Sábados y domingos hasta la medianoche.Reservaciones al teléfono 617 09 97*JuliaPasteles, platillos y postres, desayuno, comida, y cena.Avenida Manuel Gómez Morín 7766, adición CampestreTeléfono: 623 93 81*La CabañaDurante la mañana ofrece desayuno buffet y a la carta, y una amplia variedad de platillos para la tarde/noche, acompañado de una bebida de la casa o un vino de la cava.Sucursales:Carretera Panamericana , teléfono 633 06 60Las Misiones, teléfono: 648 41 90*Mega TacosTacos y Cortes, te ofrece parrilladas de Rib Eye, Sirloin, Pollo, Alambre, arrachera, adobada y filete, que incluyen cebollitas, tortillas, quesadillas y salsas. Con servicio a domicilio.Sucursales:Avenida Adolfo López Mateos. Teléfono: 611 11 10Avenida Santiago Troncoso y Lince. Teléfono: 690 85 80Avenida Ejército Nacional. Teléfonos: 639 14 81 y 378 03 29*Carl’s Jr.SucursalesIndustrias (Avenida Antonio Bermúdez 1150, Plaza Tec)San Lorenzo (Avenida Paseo Triunfo de la República 308)Aeropuerto (Carretera Panamericana 6801)