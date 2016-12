Para divertirse a lo grande

un área diseñada para la diversión, con 100 juegos de habilidad y destreza, seis juegos mecánicos, y dos talleres, el Happy Kids, que es una zona para niños con piscina de pelotas, resbaladillas, manualidades etc., y el Happy Divas, un salón de belleza diseñado para las niñas de la familia.Además se cuenta con pista de autos chocones, una mini montaña rusa, y otros juegos. También hay una fuente de sodas con papas locas, dulces, sodas y más.Durante la temporada se contará con promociones en las recargas electrónicas, para hacer valer mejor el tiempo de diversión en familia.Plaza Las Misiones, Segundo piso10:00 a.m a 10:00 p.m.un fantástico parque de diversiones ideal para convivir, cuenta con 20 atracciones, pista de patinaje, venta de alimentos como pizza, refrescos etc. un lugar famoso por las fiestas, pero que también se puede visitar para pasar un día lleno de alegría.Se ofrece la pulsera universal, que incluye ilimitadamente la pista de patinaje y los patines, el minigolf, cerezo, bicicleta, trenecito, brinca brincas, tortugas, carrusel, rueda de la fortuna, elefantitos, tornado. También se incluye un paseo en lancha y en la tirolesa.Avenida de La Raza #6720junto al Puente al revésMiércoles a viernes2:30 p.m. a 9:00 p.m.Sábado y domingo12:30 a.m. a 9:30 p.m.Con 32 mesas de boliche, área de juegos infantiles, restaurant bar y una barra, Strikers es una de las mejores opciones para pasar los días libres. Ahí hay actividades para toda la familia, ideales para pasar un rato agradable en compañía de seres queridos.De lunes a jueves a partir de las 10:00 de la noche y hasta la hora del cierre puede jugar ilimitadamente por $100 pesos por persona, y de viernes a domingo por $150 pesos por persona.También lunes, martes y miércoles las líneas están a $20 pesos por persona y la hora de juego por familia está a $150 pesos.Ejército nacional con Avenida Tecnológicointerior plaza Gran Patio Panamericano, frente a Home Depot.Lunes a viernes10:00 a 2:00 a.m.Sábado y domingo9:00 a 2:00 p.m.1:00 p.m. a 2:00 a.m.Sala 3D de La Rodadora Espacio InteractivoHay ciudades bajo el mar con sus muy particulares ciudadanos… un mundo paralelo que está amenazado. Su supervivencia está en manos de la humanidad. ¿Quieres conocerlo?‘El último arrecife’ es el documental en tercera dimensión que te muestra esas ciudades bajo el mar que están habitadas por extraordinarios seres vivos que frecuentemente sufren la amenaza de desaparecer.La sala 3D de La Rodadora Espacio Interactivo te muestra el impresionante mundo de las profundidades del mar, por medio de un documental de reciente estreno que exhibirá a lo largo de cuatro meses en distintos horarios.La aventura acuática es una producción norteamericana de 40 minutos de duración, apta para todo público, la cual revela a través de un viaje espectacular desde México hasta Bahamas la belleza de los arrecifes de coral.Lugares exóticos donde conviven tiburones, peces cocodrilos, tortugas, delfines, calamares, cangrejos y mantarrayas, sin dejar pasar los cientos de peces coloridos como el pez payaso, se aprecian en estas ciudades submarinas captadas por cámaras de alta tecnología.No esperes más, sumérgete en una aventura acuática y descubre los secretos fascinantes del mar en la sala 3D de La Rodadora.Sala 3D de La Rodadora Espacio InteractivoInterior del Parque Central Poniente

