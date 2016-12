Navidad en casa

A Charlie Brown Christmas (1965).Charlie Brown y Snoopy son la combinación perfecta para pasarla bien en familia ya que, aceptémoslo, aunque ya estemos grandes, jamás dejaremos de amar a Snoopy. ¡Ternura total!Home Alone (1990).¿Cuántos de nosotros no crecimos viendo esta cinta Navidad tras Navidad? Definitivamente es un clásico; y es que, ¿cuántas veces no soñamos con perdernos en Nueva York solos, con tarjetas de crédito que después no debíamos pagar? Merry Christmas ya filthy animal!“The Twilight Zone” The Night of the Meek (1960).The Twilight Zone es uno de los pocos programas de televisión que llegaron a obtener un status de culto. No solamente gracias a su sólida base de fans, aún en la actualidad, sino gracias a aquel toque surreal en cada uno de sus episodios. En en este capítulo podrás ver una historia de Navidad muy distinta a lo que normalmente vemos durante estas épocas: un Santa Claus de centro comercial sin trabajo, y una bolsa misteriosa…It’s a wonderful life (1946).¿Alguna vez te has imaginado cómo sería el mundo si tú no existieras? Pues esto es lo que un ángel de nombre Clarence le enseña a un muy deprimido George Bailey. Una dulce historia con un buen mensaje; perfecta para ver con tu abuelita, o por si buscas derramar una que otra lágrima decembrina.Friends, “The One With the Routine” (1999).Friends siempre logra ponernos de buen humor y hacernos sonreír; así que si de pronto llegas a ponerte melancólica en estas fechas, esto es lo que debes ver. Mientras Chandler, Phoebe y Rachel buscan sus regalos escondidos, Ross y Monica se encuentran en una filmación de un programa para Año Nuevo en el que pasan todo tipo de vergüenzas, incluida la recreación de “la rutina” que solían bailar en su adolescencia..A Muppet Family Christmas (1987).Otro de los clásicos que no dejaremos de disfrutar sin importar nuestra edad son los Muppets. Ésta se resume a una clásica historia de amistad y chistes muy cool de parte de Kermit y compañía; perfecto para pasar la tarde riendo y haciendo “awww”.The Simpsons, “She of Little Faith” (2001).No podíamos dejar un buen capítulo viejo -sí, 2001 fue hace más de 10 años- de los Simpsons fuera de nuestras recomendaciones navideñas. Y es que habiendo tantos, fue un poco difícil elegir nuestro favorito. Sin embargo optamos por este. ¿Por qué? Porque todos aquellos que tienen religiones distintas, o no somos religiosos en absoluto, hemos llegado a sentirnos como forasteros en Navidad al igual que Lisa.Black Christmas (1974).Pero si toda la cursilería navideña no se encuentra entre tus prioridades este año, Black Christmas es una de esas películas de terror tan malas, que son buenas. Con una trama basada en la época navideña, un asesino y una hermandad universitaria, ¿realmente necesitabas otro pretexto para verla ya?A very Murray Christmas (2015).Si eres fan de Bill Murray entonces no te puedes perder este especial de Netflix. Dirigido por Sofia Coppola y con invitados como Michael Cera, Miley Cyrus, Jason Schwartzman, Rashida Jones y Amy Poehler, A very Murray Christmas garantiza un buen rato de diversión y muchísimos números musicales.Tangerine (2015).Una cruda película sobre las realidades de la época decembrina, que en muchas ocasiones no significa regalos, alegría o mucha comida. La empatía que el espectador logra generar con los personajes y el poder que las protagonistas muestran a pesar de las adversidades te dejará un sabor de boca muy distinto al ofrecido generalmente en contenidos creados para las fiestas, pero, si no tienes prejuicios, podría convertirse incluso en uno de tus filmes favoritos.How the Grinch Stole Christmas (1966).Si has visto la película contemporánea del Grinch hasta el cansancio pero nunca has visto el cortometraje animado de 1966 de Chuck Jones (el animador de Warner Bros. detrás de algunos de los más memorables episodios de Bugs Bunny y el Pato Lucas), te has perdido del verdadero sentido de la Navidad. Créenos, después de ver esta increíble obra, tal vez no vuelvas a ver la cinta de Ron Howard con los mismos ojos.1A Christmas Carol (1951).El clásico de Dickens ha sido uno de los más adaptados en estas fechas, terminando con distintas versiones a lo largo de los años. Sin embargo, la realizada en en 1951 por Brian Desmond Hurst es indudablemente nuestra favorita. El elenco es perfecto y ayudará a poner a todos en el mood perfecto para las fiestas. ¡Todo un must!