Pizzas y tu sillón favorite

Muchas veces la prisa por preparar la cena navideña elimina el tiempo de hacer la comida. Si este es tu caso, o si simplemente quieres olvidarte de la cocina para disfrutar tus días de descanso frente al televisor, entonces continúa leyendo y encuentra la pizza perfecta para ti.Valle del Sol 1128257-00-00La cadena que este año lanzó las exquisitas ‘pizzas de sartén’ recién abrió otra sucursal en Ciudad Juárez.El restaurante más nuevo se ubica en la calle Valle del Sol, por el área de Sendero.Con espacios modernos y cómodos, la sucursal ofrece las mismas delicias que en las demás tiendas, como las pizzas de especialidad, las de ‘sartén’, y las que tienen la orilla rellena de queso.De las pizzas de especialidad están la Hawaiana, la Honolulu, Chicken Hawaiana, Pepperoni Especial, Creamy Pepperoni y la Mexicana.Las anteriores tienen de dos a cuatro ingredientes, pero si no te es suficiente y quieres más sabor, para eso están la Extravaganzza, la de Carnes Frías Especial y la Deluxe.En Domino’s siempre hay promociones. Una de ellas es la pizza de sartén con un ingrediente, papas y canelazo bites, a sólo 189 pesos.• Abierto todos los días de 10:00 a.m. a 10:00 p.m.Henequén624-70-70Campestre623-30-30Walmart Las Torres629-11-92Las Misiones648-15-15Rodadora356-15-34Centro614-99-99López Mateos611-41-41Pradera Dorada618-56-56Las mejores pizzas de Juárez al estilo italiano las tiene Palermo Pizza, en sus dos sucursales ubicadas en Gómez Morín y Avenida de la Raza.Como promoción, ofrece dos pizzas medianas con dos ingredientes a 119 pesos.Asimismo, puedes ordenar una pizza de pepperoni, ensalada de la casa y refresco de dos litros a 165 pesos; o en lugar de la ensalada, pedir espagueti, lo que te costará 179 pesos.Ya que si son más personas las que se reunirán a disfrutar de la noche de películas, pide dos pizzas grandes de pepperoni más otro ingrediente y una ensalada de la casa por 219 pesos.Servicio a domicilio a los teléfonosGómez Morín627-10-98Avenida de la Raza324-08-12Abierto todos los días de 11:00 a.m. a 10:00 p.m.¿Quién no conoce el sabor de las pizzas de Peter Piper Pizza? Si es de tus favoritas, aprovecha y pide dos pizzas medianas con un ingrediente por 199 pesos, promoción vigente en todas las sucursales.Puedes pedir a domicilio o bien, ordenarlo y pasar a recogerlo a las sucursales que no ofrezcan el servicio.Henequén624-11-00Gran Patio258-85-85Las Misiones648-11-00Las Torres681-60-60Tecnológico618-74-64López Mateos616-07-07Campestre618-22-22Altavista632-19-98Antonio J. Bermúdez 1150Plaza TecTeléfono: 625-07-24El sabor de la pizza americana la tiene I Love Pizza, la cual sirve en un comedor confortable y atractivo, o bien, te la lleva hasta tu hogar.Ubicado el Plaza Tec, el restaurante tiene en su menú pizzas deliciosas, como la Pepperoni Lovers, la Suprema Vegetariana, la Chicago, la Cara Blanca o la I Love Meat.

