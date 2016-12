Great American Steakhouse Una joya al paladar

Great American Steakhouse renovó sus instalaciones en Ciudad Juárez y agregó al ya conocido sabor americano de su cocina algunos platillos que son una joya para el paladar.La reapertura del restaurante ubicado en Las Misiones se llevó a cabo la semana pasada, luego de una remodelación exprés que modernizó sus espacios y que permitió sumar una terraza, así como una carnicería y una panadería en la que se preparan verdaderas delicias diariamente.Los cortes que permanecen en un conservador a dos grados centígrados cumplen un proceso de añejamiento de 21 días; luego de ese tiempo ya están listos para servirse en el restaurante, o bien, para que usted se los lleve a casa, lo que antes no era una alternativa.Ese cuidado que se le da a rib eye, al sirloin, al New York Stake, al filete de res, al T Bone o al Porterhouse, permite alcanzar la textura perfecta que caracteriza a los cortes de Great American, donde se sirve la mejor carne del sur de la Unión Americana.Para acompañarlos, la cava de vinos más grande de la ciudad ofrece 85 etiquetas de vinos nacionales, californianos y europeos, mismos que el comensal puede conocer a través de una aplicación que allí se le brinda, donde se muestran las particularidades de cada uno.Así, en un lugar cómodo y grato a la vista, se puede disfrutar también de la nueva carta de bebidas de la casa y de postres exquisitos como el New York Cheesecake, el Tibio de Chocolate o el budín de tapioca, por nombrar algunos.Además de los cortes que ya son tradición y la buena oferta de sándwiches y hamburguesas, el menú se amplió con una sección de cortes ‘para compartir’, en el cual se sirven rib eye de 700 hasta mil 100 gramos.Nada de lo anterior tendría el sello del lugar sin los complementos que se sirven ‘muy al estilo americano’. Los chili beans y la ensalada de col con piña no pueden faltar, al igual que una rica cerveza para acompañarlos.

comentarios

Los comentarios que en la secci&ocute;n de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participaci&ocute;n que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuaci&ocute;n detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicaci&ocute;n de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relaci&ocute;n con el contenido que usted public&ocute;. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religi&ocute;n, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusi&ocute;n, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusi&ocute;n deben ser usados sin prop&ocute;sitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos econ&ocute;micos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusi&ocute;n.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier informaci&ocute;n obtenida a través de los foros de discusi&ocute;n es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.