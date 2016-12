Mientras preparan la cena Vete al cine

Una de las opciones más socorridas en esta temporada invernal es ir al cine en familia, y si te gustan las historias de esperanza, de confianza en ti mismo y de volver realidad los sueños, no te pierdas ‘Sing: Ven y canta’.La nueva película de la temporada, nominada a un Globo de Oro como Mejor Película Animada, te cautivará si cantar es lo tuyo, y si no también.Si historia transcurre en un mundo como el nuestro, pero poblado únicamente por animales.Buster Moon (Benny Ibarra lo interpreta en español) es un elegante koala que dirige un teatro que ha conocido tiempos mejores. Buster es un optimista nato, y un poco sinvergüenza. Ama a su teatro con pasión y es capaz de cualquier cosa para salvarlo. Sabe que el sueño de su vida está a punto de desaparecer y solo tiene una oportunidad: organizar el concurso de canto más grande del mundo.Tras varias etapas, quedan cinco finalistas: Mike, un ratón cuya voz es capaz de engañar a todos; Meena, una tímida elefanta adolescente que padece de pánico escénico; Rosita, la exhausta madre de 25 cerditos; Johnny, un joven gorila hijo de un mafioso, y Ash, una puercoespín que quiere cantar en solitario y cortar lazos con su arrogante novio.Los cinco llegan al teatro de Buster convencidos de que es su oportunidad para cambiar sus vidas. A medida que Buster guía a los concursantes hacia la gran final, empieza a darse cuenta de que su teatro no es lo único que deberá salvar.*Director: Garth JenningsGuión: Garth JenningsGénero: Animación*Personajes:BusterMoonVoz en inglés: Matthew McConaughey. Voz en español: Benny IbarraRositaVoz en inglés: Reese Witherspoon. Voz en español: Hanna Nicole Perez (De Ha*Ash)AshVoz en inglés: Scarlett Johansson. Voz en español: Ashley Grace Pérez (De Ha*Ash)MikeVoz en inglés: Seth MacFarlane. Voz en español: Leonardo SbaragliaMeenaVoz en inglés: Tori Kelly. Voz en español: María Eugenia SuárezJohnnyVoz en inglés: Taron Egerton. Voz en español: Roger González*Nominada a los Globos de Oro como Mejor Película AnimadaPREVENTA en CINES10 de febreroCincuenta SombrasMás Oscuras100 minutosDramaJamie Dornan y Dakota Johnson regresan como Christian Grey y Anastasia Steele en Cincuenta Sombras Más Oscuras (Fifty Shades Darker), el segundo capítulo basado en el best-seller que se ha convertido en un fenómeno literario a nivel mundial “Cincuenta Sombras”. Cuando un herido Christian Grey intenta atraer a la cautelosa Ana Steele de nuevo a su vida, ella exige un nuevo acuerdo antes de darle otra oportunidad. Así es como los dos comienzan a construir una relación de confianza y estabilidad; sin embargo, oscuras sombras del pasado de Christian persiguen a la pareja, amenazando con destruir las esperanzas de un futuro juntos.

