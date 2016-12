Para comer taco ‘La No. 4’ es la número 1

Hace cerca de dos años se estableció de este lado de la frontera la Taquería y Cantina La No. 4, un lugar ambientado al estilo tradicional mexicano como una cantina, con un ambiente agradable, ameno y un atento servicio que va de la mano con su delicioso sazón.Como su nombre lo indica, los tacos son el principal atractivo del menú, los cuales se pueden encontrar en diferentes presentaciones, ya sea preparados con tripitas, pastor, arrachera, sirloin, rib eye o cochinita, en cada una de las opciones empleando ingredientes de la más alta calidad.La especialidad de la casa son los tacos ‘mita y mita’, elaborados con una mezcla de carne de bistec con tripitas, y los tacos de ‘rib eye taquero’, los cuales se preparan con carne proveniente de este corte, cortada en tiritas.Además, el menú incluye otros platillos igualmente deliciosos, como parrilladas o cortes de carne, entre los que destacan el Rib Eye con calidad Angus, arrchera con calidad Choice, angus o sirloin, ideales para satisfacer a cualquier paladar carnívoro.Quienes no comen carne también están cordialmente invitados, pues se ofrecen opciones pensando en ellos también, como las quesadillas de huitlacoche, las flautas de papa o las tradicionales enchiladas rellenas de queso.Para acompañar los alimentos se sirven una gran cantidad de vinos, licores y cervezas, además de que La No. 4 cuenta con una extensa barra de mezcales, que pueden servirse con gusano de maguey, chapulin, alacrán o escorpión.No dejes de vivir, en La No. 4, la experiencia de una cantina tradicional mexicana en la que uno se puede deleitar con deliciosa comida, solamente trae la mejor compañía.Los Portales 822Plaza PortalesTel. 6256791Horario:Lunes a Domingo12:00 pm a 2:00 am

