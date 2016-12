Piruetas, giros, saltos y risas

Si alguien dice que en Ciudad Juárez hay pocas opciones para divertirse en temporada de frío, avísenle que la Pista de Hielo Ice World en Plaza de las Américas ha abierto de nuevo y viene para quedarse.¿No sabes patinar?, ¿Te da miedo caerte? o, ¿Crees que no puedes entrar con niños pequeños?, debes saber que esos ya no serán pretextos para que te quedes con las ganas de vivir esa experiencia.Representantes de la pista, informan que antes la edad mínima para ingresar era de 8 años, y ahora, niños desde los 4 años pueden ingresar con sus papás o sus hermanos mayores.Si no sabes patinar sobre hielo, o nunca lo has hecho y te gana la curiosidad, la administración de la pista tiene a la renta andadores que te ayudarán a mantener el equilibrio; lo mejor es que los hay para niños desde los 4 años, y también para adultos. Además, en todo momento habrá cuatro personas expertas dentro para auxiliar y supervisar al público.“Una de las recomendaciones que le damos a los usuarios es que se aprieten bien las agujetas de los patines, pero además compramos 150 pares nuevos que no tienen agujetas para que eso no sea problema”, afirman.El costo para entrar a la pista de patinaje es de 50 pesos, la renta de los andadores es de 30, y el alquiler de los patines también tiene un precio de 30 pesos por una hora.Los representantes señalan que en poco tiempo, a través de su página en Facebook, darán a conocer los horarios y costos para clases de hockey y patinaje sobre hielo.En Plaza de las AméricasHorarios de la pista:Lunes a viernes 12:00 p.m. a 9:00 p.m.Sábado y domingo 10:00 a.m. a 9:00 p.m.Acceso a la pista: 50 pesosRenta de patines: 30 pesosRenta de andadores: 30 pesosPara más información, ingresa a la página www.facebook.com/pistadehieloiceworldO llama al teléfono 618 77 34Un enorme estanque congelado llega al paseo de Fountains at Farah, disponible para que todos puedan disfrutar de una tradicional y divertida experiencia de patinaje sobre hielo, para vivir toda la emoción de las fiestas decembrinas realizando las actividades más representativas de la temporada.La pista de patinaje pública estará abierta al público desde el mes de noviembre y hasta el días 4 de enero, por lo que habrá suficiente tiempo para disfrutar de una visita familiar para un día de sana diversión.La ubicación del estanque de hielo esta exactamente en frente del Anfiteatro, en el nivel inferior del the Promenade, y el acceso estará disponible de 11 de la mañana a 10 de la noche, de lunes a viernes, y de 10 a 10 los sábados y domingos, con variaciones en los días festivos.8889 Gateway Blvd W, El Paso, TX 79925, EE. UU.Hasta el 4 de eneroLunes a Viernes11:00 am a 10:00 pmsábado y domingo10:00 am a 10:00 pm$13 con renta de patines$10 si llevas tus patines$8 menores con renta de patines$5 menores que llevan sus patineslocalizada en la esquina de Mills y OregonHasta el 21 de diciembreEn un horario de 5 de la tarde a 10 de la noche,fines de semana desde medio día hasta las 10 de la nochePatinaje 8 dólaresMenores de 5 $5