iPhone 8 y 8 Plus RED: La faceta más solidaria de Apple

Martes 22 Mayo 2018 | 10:37 hrs

Como parte de la lucha mundial contra el SIDA, Apple viste dos de sus últimos modelos de rojo, contribuyendo con su venta a incrementar los fondos para tratar a pacientes afectados por esta enfermedad mediante esta versión limitada.





















¿Cuál es el propósito?





La intención es colaborar para realizar las pruebas de VIH, asesorar y tratar a decenas de millones de personas que portan el virus o tienen SIDA. Ambos equipos tienen una reluciente cubierta de vidrio, ahora en rojo, con una banda de aluminio y un hermoso frente negro. La edición especial está disponible para solicitarla en países y regiones seleccionadas desde el 13 de abril de este año.





Apple también aprovechó para lanzar un protector de cuero europeo especialmente curtido y trabajado para dar un aspecto lujoso, se une a otros dispositivos y accesorios disponibles como parte de la misma campaña pro-fondos. Respecto a la campaña, Greg Joswiak, vicepresidente de marketing de Apple nos cuenta lo siguiente “Esta edición especial presenta una impresionante combinación de colores rojo y negro, y también ofrece a los clientes la oportunidad de tener un impacto en la lucha contra la propagación del VIH y el SIDA.”





Las características del iPhone 8 Plus y iPhone 8





Entre las características más interesantes del iPhone 8 Plus y el iPhone 8, encontramos: pantalla retina HD, un chip potente e inteligente, el A11 Bionic, y cámaras de 12 megapíxeles que logran efectos únicos especialmente en el modo retrato o portrait mode con iluminación vertical; brindando un efecto de estudio para las fotografías tipo retrato, capturando asombrosas imágenes con un efecto de poca profundidad de campo. Además, están diseñados en vidrio y aluminio, con un cristal sumamente resistente al polvo, rasguños y agua.





Otra de las características del iPhone 8 Plus más resaltantes es la configuración de sus núcleos, responsable de la gran rapidez y capacidad de respuesta que brindan a sus usuarios. Cuenta con dos núcleos Monsoon de alta potencia y cuatro núcleos Mistral de baja potencia, que pueden activarse simultáneamente de ser necesario, brindando de una potencia bruta al equipo. El iPhone 8 Plus tiene 3 GB de RAM, mientras que el iPhone 8 cuenta con 2 GB.





Además, ambos tienen carga inalámbrica aunque no con la funcionalidad de carga rápida y su pantalla ha incorporado la tecnología True Tone, capaz de adaptar el brillo de la pantalla al brillo del ambiente para ofrecer una mejor legibilidad y menos fatiga en la vista.





¿Conocías todas estas características del iPhone 8 Plus y el iPhone 8? Sin duda son equipos que tienen mucho que ofrecer al mercado. Algunos portales como T-Mobile te permiten no solo conocerlos más a fondo sino también adquirirlos a con planes de financiamiento y ofertas que no te puedes perder.