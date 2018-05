Los beneficios de comprar maquinaria industrial de segunda mano

Cuando se decide abrir un nuevo negocio, renovar o cambiar la idea principal de uno ya existente hay que pensar en el coste de dicho trámite. En ambos casos e independientemente del tipo de actividad del negocio (industrias de farmacia, alimentación, dietética, cosmética y afines), se requiere la adquisición de maquinaria, lo que supone una gran inversión económica. En ese momento es cuando los propietarios de las empresas o compañías se plantean la posibilidad de comprar maquinaria industrial de segunda mano, una opción que ofrece un amplio abanico de ventajas, no solo relacionadas con el precio, sino también con otro tipo de aspectos que afectan de manera directa a la máquina en sí y a la actividad que esta realiza y aporta al negocio.



Este tipo de maquinaria ya usada es perfecta para compras urgentes, es decir, aquellas que no se esperaban como, por ejemplo, una reparación o sustitución de última hora. La inversión que se hará comprando máquinas de ocasión de segunda mano será mucho menor que comprando una nueva. Se puede llegar a ahorrar hasta un 50% del valor inicial. Esta opción también es perfecta para los casos de empresas emprendedoras que no quieran hacer un gran desembolso inicial.



Es cierto que el término 'segunda mano' se relaciona con frecuencia con palabras como 'viejo' o 'antiguo', pero no debe ser así. Basta con poner el ejemplo de que si vendes un coche un día después de sacarlo del concesionario, éste es de segunda mano, pero tiene exactamente las mismas funciones que uno nuevo, puesto que tan solo tiene un día de uso. El servicio que prestará la máquina depende mucho de varios factores: tipos de empresas que la han utilizado, tipo de trabajos que ha estado realizando, tiempo de funcionamiento, historial de uso o reparaciones a las que se ha sometido antes de estar a la venta, entre otros. Las buenas oportunidades o 'gangas' que se pueden conseguir haciendo este tipo de compras dependerán mucho de tener la información anteriormente mencionada. La mayoría de las tiendas que ofrecen este tipo de opciones como Emjuvi u otras suelen dar acceso a todos esos datos.



Otra de las grandes ventajas que ofrece la compra de segunda mano es el tiempo de espera por el aparato que se adquiere. En ocasiones, la maquinaria industrial nueva no está disponible hasta dentro de unos días, semanas o, incluso, meses. Sin embargo, la maquinaria de segunda mano tiene un plazo breve de entrega, ya que normalmente está preparada para el envío y solo necesita llegar a su destino.



Las devaluación de lo comprado es otra de las desventajas. Tal y como se ha mencionado en anteriores ejemplos, cuando se compra una máquina, ésta pierde su valor inicial en el momento de la adquisición. Pero, si compramos una de segunda mano y decidimos venderla, no nos supondrá tanta pérdida de dinero como si fuera nueva.



Hay veces que las máquinas necesitan ciertas herramientas o accesorios adicionales. Después de comprar una máquina nueva, éstos se suelen comprar a lo largo del tiempo de uso según se van necesitando. Una máquina de segunda mano ya incluirá en el precio todo ese equipamiento.