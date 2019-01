¿Es este el comienzo para Beto?

Washington – El Wall Streel Journal reportó: “El ex representante de Texas, Beto O’Rourke, les ha pedido a sus auxiliares que creen un itinerario para que él haga un viaje solo por carretera fuera de Texas, en el que ‘llegará a ciertos lugares’ tales como planteles de universidades comunitarias, al mismo tiempo que considera si entra a la primaria presidencial demócrata del 2020, de acuerdo con una persona familiarizada con estos planes”. Hillary Clinton llamó a esto una “gira para escuchar”, pero a diferencia de Clinton, quien por lo regular era custodiada por la prensa, “O’Rourke no planea ser acompañado por ningún miembro de su personal ni por la prensa, aunque quizás documente el viaje en las redes sociales y permitirá que la gente que conozca haga lo mismo”. Aparentemente no tiene ningún apuro para decidir si entrará a la contienda o no.Las cualidades de O’Rourke son ya manifiestas. Es un orador que inspira y un analista político, una cara nueva, y ha demostrado ser un fenomenal recaudador de fondos. Tiene “ese” factor para emocionar a las audiencias jóvenes, pero también tiene la habilidad para hablar con el amplio espectro de votantes demócratas.El reto más grande que enfrenta O’Rourke no es la campaña de susurros por parte de los partidarios del senador Bernie Sanders, independiente de Vermont, quienes dicen que Beto es un moderado de closet (¿Qué tiene eso de malo?!). O’Rourke estará a favor de casi las mismas cosas (un expandido sistema para el cuidado de la salud, reingresar al acuerdo climático de París, reestructurar el plan fiscal del presidente Donald Trump, leyes razonables para el control de las armas) que la mayoría de los aspirantes en la contienda del 2020 favorecen; y estará en contra de las mismas cosas (mucho dinero, los PACs, el muro, los intereses especiales) que los otros también están en contra. Claro que se ha mostrado lo suficientemente sagaz al no comprometerse a apoyar un sistema de cuidado de salud de un único pagador y al señalar que la abolición de ICE es como si sólo se reacomodaran las sillas en el Titanic (ya que semejante trabajo tiene que ser realizado por alguna entidad). Sin embargo, aquellos que intentan representarlo como un político que no comulga con los lineamientos del partido deben volver a repasar las elecciones de mitad de término del 2018, cuando los moderados ganaron por todo el país. (La base demócrata tuvo una abrumadora participación electoral a favor de candidatos que no eran los contendientes más progresistas en la primaria).El verdadero reto para O’Rourke, según yo sugiero, tiene dos aspectos: 1) una cuestión de rudeza; y 2) el problema Roger Mudd.En cuanto a lo primero, el larguirucho ex congresista de ágil palabra tendrá que demostrar que no es ningún pusilánime y que no tiene miedo a contraatacar. ¿Qué va a decir cando el ex vicepresidente, Joe Biden, le diga, “Mira, muchacho…” en el escenario del debate? ¿Cómo convencerá a los votantes que él podrá hacerle frente al presidente ruso, Vladimir Putin —o, ya no se diga, al líder mayoritario, el senador Mitch McConnell, republicano de Kentucky?En cierto sentido, es el mismo reto que el presidente Barack Obama enfrentó en el 2008. Sin embargo, a un mayor grado, los votantes en el 2020 querrán sentirse inspirados, pero también buscarán tenacidad —poesía pero también agallas. Si ellos piensan que muy probablemente Trump volverá a ser el nominado del Partido Republicano, ellos no querrán que su candidato sea alguien a quien Trump pueda denigrar e intimidar.Obama pudo superar el obstáculo de esa cuestión de rudeza, en parte, compartiendo su cautivadora biografía, la historia de éxito estadounidense por excelencia del niño con una madre soltera que se abrió camino para llegar a la Liga Ivy, luego al Senado de Estados Unidos y finalmente a la contienda presidencial.O’Rourke debe encontrar la manera de poder demostrar que no será catalogado como el “Pequeño Marco” por Trump (o, en términos menos ofensivos, por sus compatriotas demócratas). Durante su contienda por el Senado, O’Rourke evitó hablar de manera negativa sobre el senador Ted Cruz, republicano de Texas, pero para los debates pudo entonces lanzar algunos desaires y agudas respuestas sin parecer apremiante. “Él es deshonesto, es por eso que el presidente lo llamó ‘Ted el mentiroso’, y es por es que el apodo se le quedó, es verdad”, dijo sobre Cruz en cierto punto. “Verdadero a la forma”, dijo de manera irónica cuando Cruz respondió a la pregunta sobre qué le agradaba de su oponente con una diatriba antiprogresista.Una manera segura en que O’Rourke puede callarles la boca a los escépticos sería, tal como Obama lo hizo en el 2008 contra Clinton, desbancando al pez más gordo, Biden, si es que decide contender. (En última instancia, fue haber desbancado a la dinastía Clinton lo que convenció a los votantes de que Obama estaba listo para hacerles frente a los republicanos y asumir la presidencia).El segundo reto para O’Rourke es reminiscente de la infame entrevista en la que el corresponsal de CBS, Roger Mudd, le preguntó al senador Edward Kennedy, demócrata de Massachusetts, “¿Por qué quiere usted ser presidente?” Kennedy titubeó, atropelló sus propias palabras y divagó y nunca respondió en verdad a la pregunta. No tengo duda de que O’Rourke estará preparado para una pregunta similar con una pronta respuesta, pero la subyacente pregunta sigue siendo la misma: ¿Qué es lo que él tiene que nadie más lo tiene, y por qué el país lo necesita a él en lugar de cualquier otro de las casi dos docenas de los demás candidatos?Quizás sea alguna variación de “no hay un Estados Unidos liberal y un Estados Unidos conservador; sólo es Estados Unidos de América” de Obama (el unificador), o del “puente hacia el siglo XXI” de Clinton (una nueva generación de liderazgo). Cualquiera que sea su respuesta, tendrá que mantenerla intacta por el transcurso de una campaña presidencial de dos años de duración, mostrar siempre la misma frescura, espontaneidad y optimismo que mostró en su contienda por el Senado. Eso significará tener que resistir a una maratónica contienda presidencial, emparejando su siempre jovial actitud con, cuando sea necesario, una elocuente rudeza. Es una enorme hazaña, pero quizás él sea el mejor político por naturaleza de entre todos los demás competidores —y el mejor que los demócratas jamás hayan visto desde que Obama tomó al país por sorpresa.