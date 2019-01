Un buen comienzo para Romney, pero ¿qué sigue?

Washington – Para aquellos de nosotros que hemos esperado que el senador electo Mitt Romney, republicano de Utah, ejerza un liderazgo real en lugar de fundirse en la manada de los republicanos del Senado, nos complace leer el comentario publicado en el Washington Post que nos recuerda la centralidad del carácter presidencial y promete, con respecto al presidente Donald Trump, “hablar en contra de declaraciones o acciones importantes que sean divisivas, racistas, sexistas, antiinmigrantes, deshonestas o destructivas para las instituciones democráticas”. En particular, argumenta que las “salidas del Secretario de Defensa Jim Mattis y el Jefe de Estado Mayor de la Casa Blanca John F. Kelly, el nombramiento de altos mandos con poca experiencia, el abandono de los aliados que luchan junto a nosotros y la irreflexiva afirmación del presidente, en el sentido de que Estados Unidos durante mucho tiempo ha sido un "imbécil" en los asuntos mundiales: todo la anterior ha disminuido el significado de su Presidencia”.La verdadera pregunta será: sí es así, cómo traduce estas palabras a la práctica. Permítame intentar conectar algunos puntos entre sus acertadas críticas de Trump y las acciones que Romney debe tomar.Comencemos con su queja sobre personas de "menor experiencia" en los mejores trabajos. Seamos sinceros: algunas personas no tienen la capacidad de liderar departamentos en el Gabinete líderes o de ocupar puestos de nivel superior. Matthew Whitaker no debería estar en el lugar y, en cualquier caso, se ha descalificado a sí mismo del puesto al mentir en su currículum. ¿Hará Romney un exhorto para que renuncie? Cuando se trata de ocupar el puesto de embajador en las Naciones Unidas, Romney debería votar en contra de Heather Nauert, que carece de experiencia diplomática.Romney ha dado en el blanco al denunciar la salida de Trump de "nuestro compromiso duradero para conducirnos de acuerdo con nuestros principios, y de acuerdo con los derechos de libertad y justicia y igualitaria para toda la gente, en las relaciones exteriores”. Explica: ”El mundo necesita el liderazgo estadounidense, y el interés de Estados Unidos es proporcionarlo. Un mundo liderado por regímenes autoritarios es un mundo, y unos Estados Unidos, con menos prosperidad, menos libertad, menos paz". Eso debería significar votar por las duras sanciones contra Arabia Saudita y terminar con las ventas de armas que facilitan la horrible guerra de los saudíes en Yemen. Romney también debe presionar para que Trump cumpla con los compromisos de acabar con el Estado Islámico y proteger a los kurdos en Siria. Si quiere “relaciones estables con las naciones de Asia que fortalezcan nuestra seguridad y prosperidad mutuas”, debería presionar a Trump para que reconsidere su retiro del Acuerdo Transpacífico y deje de babear al ver a Kim Jong Un, quien no ha mostrado signos de que él en realidad va a desnuclearizar su país.Romney critica a Trump y otros republicanos por destruir nuestra "base fiscal". Eso debería significar que evite los gastos ridículos como el muro en la frontera sur y volver a examinar los recortes de impuestos de Trump que arrojaron más números rojos. Por supuesto, significa volver a abrir el Gobierno lo antes posible (¿Cuál es la excusa para votar en contra de la resolución continua y limpia que el Senado aprobó anteriormente) y poner fin a las guerras comerciales de Trump, haciendo valer el poder arancelario del Congreso?Finalmente, Romney es elocuente sobre la necesidad de que Trump “demuestre las cualidades esenciales de honestidad e integridad, y eleve el discurso nacional con cortesía y respeto mutuo” y que "defienda nuestras instituciones vitales a pesar de sus fallos inevitables: una prensa libre, el imperio de la ley, iglesias fuertes, y corporaciones y sindicatos responsables”. Eso significa poner fin a la corrupción votando para terminar que Trump reciba emolumentos del extranjero, promulgue leyes y obtenga promesas del fiscal general para prevenir la injerencia política indebida de la Casa Blanca en las investigaciones criminales; también implica presionar por la renuncia o el juicio político si Trump obstruyó la justicia y/o obtuvo la Presidencia tras mentirle a los votantes respecto a los pagos a sus ex amantes y sobre relaciones comerciales con Rusia durante la campaña presidencial de 2016.Si Romney hace estas cosas –incluso sólo un buen número de ellas– ayudará a que el Partido Republicano recupere la cordura, ponga fin a nuestra pesadilla nacional y armaría un excelente expediente para desafiar Trump en la campaña primaria republicana de 2020. Sin embargo, si solo va a escribir comentarios e ir de acuerdo con la multitud republicana que teme la ira de Trump, habrá hecho un gran daño a su estado y al país, haciendo que le preguntemos: ¿Por qué se molestó en postularse para el Senado?

