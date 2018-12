Washington— Este miércoles, un juez federal sentenció al ex abogado del presidente Trump, Michael Cohen, a pasar tres años en prisión por delitos financieros y por mentirle al Congreso; el desacreditado ex “arreglador” ofreció una disculpa pero dijo que creyó que era su deber encubrir “los tratos sucios” de su ex jefe.La caída de este abogado de alto perfil tiene consecuencias potenciales más allá de Cohen, ya que las autoridades alegan que Trump le dio instrucciones para que violara las leyes de financiamiento de la campaña.Al enfrentar el día del ajuste de cuentas, Cohen dejó mucha de la culpa a los pies del presidente; su abogado comentó que seguiría colaborando con la investigación del fiscal especial sobre la campaña del presidente.La caída de Cohen podría darle varias lecciones a los medios de comunicación, así como también al presidente y a sus colaboradores.Primero, contario a la descripción que ha hecho Trump de los delitos por los que el fiscal especial Robert Mueller ha obtenido declaraciones de culpabilidad o condenas, las ofensas de Cohen no son “poca cosa”.Podría haber sido sentenciado a más de cinco años en prisión. Al dictarle sentencia, el juez dejó en claro que “un término significativo en prisión está totalmente justificado en este caso altamente publicitado para enviar un mensaje”. Y si el periodo que pasará en prisión no acapara la atención de los ex colegas de Cohen, tal vez lo hará la multa de 2 millones de dólares.El juez también le ordenó a Cohen, quien es multimillonario y posee costosos inmuebles y un negocio de taxis, que deberá pagar casi 2 millones de dólares en multas financieras.Segundo, la severidad de la sentencia de Cohen deja de manifiesto que los delitos de los que estamos hablando –delitos, que si hubieran sido cometidos por Trump– con toda certeza caerían dentro de una definición razonable de Delitos de Alto Impacto.Bob Bauer, quien se desempeñó como asesor de la Casa Blanca durante la administración Obama, explicó: “De acuerdo con el memorándum de la sentencia, Trump orquestó las acciones ilegales y las dirigió y coordinó con Cohen.Su presunta participación personal y los complejos pasos que se tomaron para ocultar la información, reflejan la importancia de lo que él y su campaña llevaron a cabo para mantener a Stormy Daniels y a Karen McDougal fuera del conocimiento y debate público”.Bauer continuó diciendo: “Eso también pudo haber incidido para asegurar la elección de Trump y parte de eso continuó durante el primer año del mandato del presidente. Aunque eso también debe ser considerado junto con el esfuerzo que se hizo durante la administración de Trump para ocultar ese asunto al público, en el que Trump participó como presidente”.“Si Trump sigue mintiendo acerca del conocimiento que tuvo de la entrega de ese dinero, la conspiración para defraudar a los votantes continuó durante su presidencia, incluyendo a sus asesores, Hope Hicks y Sarah Sanders, quienes siguieron difundiendo mentiras en su representación”.Tercero, los eventos ocurridos este miércoles no deberían dejar duda de que Mueller está revisando una gran cantidad de evidencia de múltiples fuentes. Cohen seguirá colaborando con la fiscalía y ya ha proporcionado “información creíble y confiable acerca de temas importantes relacionados con Rusia que están bajo investigación”, de acuerdo a un abogado del equipo de Mueller.Ésa es una probable “colusión”. Aunque Cohen no es el único que está delatando a Trump:“Por separado, la fiscalía de Nueva York anunció el miércoles que llegaron a un acuerdo no procesal con AMI, la empresa que produce el tabloide National Enquirer, por su participación en la supresión de historias de mujeres que aseguran tuvieron relaciones con Trump. AMI le pagó 150 mil dólares a una de ellas antes de la elección del 2016. Como parte del acuerdo, AMI admitió que hizo el pago básicamente “de acuerdo” con la campaña de Trump para “suprimir las historias de esas mujeres y evitar que influenciaran la elección”, de acuerdo con un comunicado de la Procuraduría del Distrito Sur de Nueva York, según reportó The Post.Solo conocemos una pequeña parte de la información que Mueller ha obtenido.Para confiar en Cohen y para apoyar una reducción en el castigo que recibió, Mueller debe haber corroborado la versión de Cohen con otra evidencia.Si existen múltiples fuentes de evidencia que prueban la parte complicada del posible cargo en contra de Trump –su intento de engañar al público con el fin de ser electo– el presidente está inmerso en un mundo de problemas.Cuarto, Cohen no ha terminado. Haciendo notar la celosa crítica de Cohen contra su famoso ex cliente, Aaron Blake de The Post hace la observación de que Cohen sugirió que cubrió los “tratos sucios” de manera casi rutinaria, lo cual nos hace pensar en qué más le pudo haber dicho al equipo del fiscal especial Robert Mueller III acerca de esos asuntos.Según sabemos a través de los documentos de Mueller, Cohen tiene información acerca de la Torre Trump que pretendía construir en Moscú, por lo tanto, las mentiras del presidente han sido imparables acerca de que no llevó a cabo ningún trato con el enemigo de Estados Unidos.Sin embargo, entre Cohen y Allen Weisselberg, el jefe financiero de la Organización Trump, quien obtuvo inmunidad a cambio de su colaboración, Mueller tiene una ventana abierta respecto a las operaciones financieras de Trump, algo que el presidente ha temido durante todo este tiempo.La investigación de tales asuntos, que Trump ha tratado de reivindicar, habrían sido una “línea roja” para los investigadores; si es así, Mueller ya la borró.Si Trump y los que trabajan bajo sus órdenes cometieron delitos financieros, fiscales u otros negocios en secreto, ya no será así.Mientras tanto, Letitia James, procuradora general estatal de Nueva York, le comentó a NBC News; “Vamos a tratar de usar cada área de la ley para investigar al presidente Trump y sus transacciones comerciales y también las de su familia”.Por supuesto, Trump no se perdonaría a sí mismo si cometió delitos estatales.En suma, después de los sucesos de este miércoles, estamos mucho más allá para establecer que Trump estuvo involucrado en una maquinación ilegal, esa maquinación es un delito grave y el delito sólo es una cosa que los legisladores tenían en mente cuando incluyeron el poder para llevar a cabo la destitución.