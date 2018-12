¿No lo vio venir? Trump utilizó indocumentados en club de golf

Chicago – Debido a que al presidente Trump le gusta ponerles nombres de mascotas a sus archienemigos políticos, permítanme ponerle uno a él: Don El Teflón. Porque nada se le pega.Él dijo esto en el 2016: “Podría pararme en medio de la Quinta Avenida y matar a alguien y no perdería a ningún votante”.Y ahora podría decir, “Puedo emplear a inmigrantes ilegales y seguir diciendo que soy implacable contra la inmigración”, y sus simpatizantes más leales ni siquiera parpadearían.El contratar a inmigrantes indocumentados, por supuesto, ha sido un pecado político imperdonable --- eso descarrilló las nominaciones de dos candidatos para procurador general en 1993, Zoe Baird y Kimba Wood, dos nominaciones para para la secretaria del Departamento del Trabajo, Linda Chávez en el 2001 y Andrew Puzder en el 2017, y un candidato para la secretaría de Seguridad Interna en el 2004, Bernard Kerik.Actualmente, emplear a personas que residen ilegalmente en el país podría ser con toda seguridad un torpedo para las carreras de la mayoría de los funcionarios en funciones o los candidatos para ocupar algún puesto público.Sin embargo, pocos de los simpatizantes de Trump están apresurándose a señalar la hipocresía del presidente cuando The New York Times reportó la semana pasada que inmigrantes ilegales estaban trabajando con documentos falsos en el Club Nacional de Golf Trump situado en Bedminster, New Jersey.No nos equivoquemos, si el presidente Obama hubiera hecho lo mismo durante su mandato, hubiera salido corriendo de la Casa Blanca amenazado por una muchedumbre iracunda.Sin embargo, cuando Trump hace algo que socava directamente sus promesas de campaña, su base siempre parece encontrar una manera de darle un giro.“Ningún acto bueno ocurre sin ser castigado, aun cuando el beneficiario esté ilegalmente en el país”, escribió Eddie Scarry, un editorialista conservador de The Washington Examiner, en relación con los reportes de que las sirvientas que se atrevieron a trabajar con documentos falsos dijeron que Trump les había dado una propina generosa.Scarry no rebatió los comentarios amenazantes y humillantes que Victorina Morales dijo que había recibido de sus supervisores inmediatos debido a que sabía que estaba trabajando ilegalmente.En la evaluación de Scarry, el hecho que sobresale fue que una prominente publicación tuvo el descaro de publicar las historias de mujeres indocumentadas, no el hecho de que el club de golf de Trump está contratando presuntamente a inmigrantes ilegales para desempeñar puestos que deberían ser, de acuerdo al punto de vista expresado por Trump acerca de la fuerza laboral de Estados Unidos, ocupados por residentes permanentes y trabajadores que nacieron en el país.Sin mencionar del todo la revelación más condenatoria de The Times: que aunque el presidente ha hecho alarde en el pasado de utilizar E-Verify, que es un sistema que revisa la identidad de los empleados contra las bases de datos de la Administración del Seguro Social y del Departamento de Seguridad Interna para eliminar a los trabajadores que no están autorizados en sus lugares de trabajo y propiedades, su staff, con todo conocimiento, contrató a trabajadores indocumentados.De acuerdo a The Times, una lista de empleadores en línea que están registrados para utilizar el sistema E-Verify incluye el club de golf de Trump en Carolina del Norte –un estado en donde se exige el uso de E-Verify– sin embargo, el club Bedminster de New Jersey, que no requiere que se haga la revisión federal, no aparece.De acuerdo con Morales y a otra trabajadora, Sandra Díaz, los supervisores exhiben su poder, ya que simultáneamente ayudan a los empleados a obtener documentos falsos de otros empleados, en algunas ocasiones hasta les ayudan a pagar los documentos falsos para que puedan permanecer en el empleo, y a la vez los llaman “burros” e “inmigrantes ilegales estúpidos”, que tienen menos inteligencia que un perro.También hay supuestas amenazas con deportarlos y en algunas ocasiones, abuso físico.Morales tomó un riesgo mayor al denunciarlos, aunque lo hizo por solidaridad con otros que sufrieron en silencio.“Estamos cansados del abuso, de los insultos, de la manera como Trump habla de nosotros cuando él sabe que estamos aquí ayudándoles a ganar dinero”, le comentó Morales a The Times.“Nos esforzamos para atender todas sus necesidades y tenemos que soportar su humillación”.Esa humillación empezó cuando Trump inició su campaña presidencial en el 2015 al referirse a los inmigrantes del sur de la frontera como criminales y violadores.“Bueno, pues tenemos que devolvérsela: cuando Trump hizo esos comentarios, también dijo de los inmigrantes “asumo que algunos son buenas personas”.Con toda seguridad pensó eso acerca de Morales, a quien le entregó un certificado por su destacado servicio en el club y un prendedor con la forma de la bandera estadounidense que tiene el logo del Servicio Secreto.Si esta reciente revelación de la oportunista naturaleza dos caras de nuestro presidente nos enseña algo, es que él está en lo correcto: ante los ojos de sus simpatizantes más apasionados, él no puede hacer nada malo.Y ninguna cantidad de evidencia de lo contrario los va a convencer de verlo como el hipócrita que es como todos los demás lo ven.