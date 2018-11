¿Por qué el recorte fiscal de Trump fue un fiasco?

La ola azul de la semana pasada significa que Donald Trump se encaminará a la elección de 2020 con sólo un logro legislativo importante: un enorme recorte fiscal para las corporaciones y los ricos. A pesar de ello, se suponía que ese recorte fiscal lograría cosas grandes. Los republicanos pensaron que les daría un gran impulso electoral y predijeron enormes ganancias económicas. Sin embargo, lo que obtuvieron en cambio fue un enorme fiasco.Por supuesto que el beneficio político nunca llegó y los resultados económicos han sido decepcionantes. Es cierto, hemos tenido dos trimestres con un crecimiento económico bastante rápido, pero los incrementos repentinos en el crecimiento como estos son bastante comunes, hubo un incremento repentino más grande en 2014 y casi nadie lo notó. Además, este crecimiento estuvo motivado principalmente por el gasto del consumidor y, sorpresa, el gasto gubernamental, que no fue lo que prometieron los que recortaron los impuestos.Paralelamente, no hay signos del vasto auge que los defensores de la ley prometieron. Las corporaciones han usado el producto del recorte fiscal para readquirir sus propias acciones en lugar de añadir empleos y expandir la capacidad.¿Por qué los impactos del recorte fiscal han sido tan mínimos? Olvidémonos de los cambios llenos de problemas en los impuestos de las personas físicas, que mantendrán a los contadores ocupados durante años; el proyecto de ley era en esencia un enorme recorte a los impuestos corporativos. ¿Por qué no ha hecho más para aumentar la inversión?La respuesta, en mi opinión, es que las decisiones empresariales son mucho menos sensibles a los incentivos financieros —incluyendo las tasas fiscales— de lo que los conservadores afirman. Además, apreciar esa realidad no sólo debilita la justificación del recorte de Trump, también socava la doctrina económica republicana en su totalidad.Sobre las decisiones empresariales: es un secretito sucio del análisis monetario que los cambios en la tasas de interés afectan la economía principalmente a través de su efecto en el mercado inmobiliario y el valor internacional del dólar (que a su vez afecta la competitividad de los productos estadounidenses en los mercados mundiales). Cualquier efecto directo en las inversiones empresariales es tan pequeño que hasta cuesta trabajo verlo en los datos. En cambio, lo que impulsa dicha inversión son las percepciones de la demanda del mercado.¿Por qué? Una de las principales razones es que las inversiones empresariales tienen una vida útil relativamente corta. Si están considerando adquirir una hipoteca para comprar una casa con una duración de varias décadas, la tasa de interés es muy importante, pero si están pensando en adquirir un préstamo para comprar, por ejemplo, una computadora para el trabajo que podría descomponerse o volverse obsoleta en unos cuantos años, la tasa de interés sobre el préstamo será una consideración menor para decidir si hacen la compra o no.La misma lógica aplica a las tasas fiscales: no hay muchas posibles inversiones empresariales que valgan la pena con un impuesto sobre las ganancias del 21 por ciento, que es la tasa actual, pero tampoco valía la pena hacerlas con la tasa del 35 por ciento, que era la que había antes del recorte fiscal de Trump.Así mismo, una fracción considerable de las ganancias corporativas en realidad representa recompensas para el poder monopólico, no rentabilidad, y recortar los impuestos a las ganancias monopólicas es un mero regalo, que no ofrece ninguna motivación para la inversión ni la contratación.Ahora bien, los defensores del recorte fiscal, incluidos los propios economistas de Trump, hicieron un escándalo sobre cómo ahora teníamos un mercado de capital mundial, en el que el dinero fluye hacia donde quiera que esté el rendimiento más elevado después de descontar los impuestos. Hicieron mención de países con bajas tasas corporativas, como Irlanda, que parecen atraer mucha inversión extranjera.No obstante, la palabra clave aquí es “parecen”. Las corporaciones, en efecto, tienen un fuerte incentivo para manipular sus contabilidades —ay perdón, para gestionar sus precios internos— de tal forma que las ganancias declaradas aparezcan en jurisdicciones de bajos impuestos, y esto a su vez conduce a que en el papel haya inversiones importantes en el extranjero.Sin embargo, los resultados de estas inversiones son bastante escuetos a simple vista. Por ejemplo, las enormes sumas que las corporaciones supuestamente han invertido en Irlanda han producido considerablemente pocos empleos y muy pocos ingresos para los irlandeses, porque la mayoría de esa enorme inversión en Irlanda no es nada más que una ficción contable.Ahora, ¿saben por qué el dinero que las empresas estadounidenses declararon haber llevado de vuelta al país después del recorte fiscal no se ha traducido en empleos, salarios ni investigación? Porque nada se movió en realidad. Las subsidiarias en el extranjero transfirieron algunos activos de regreso a sus sociedades matrices, pero esto solo fue una maniobra contable, casi sin ningún impacto real.Así que el resultado básico de los impuestos más bajos a las corporaciones es que estas pagan menos impuestos y punto. Lo cual me lleva al problema con la doctrina económica conservadora.Esa doctrina tiene todo que ver con la supuesta necesidad de otorgar incentivos a los ya privilegiados para que hagan cosas lindas para el resto de nosotros. Debemos, según dice la derecha, recortar impuestos a los ricos para inducirlos a trabajar arduamente, y recortar impuestos a las corporaciones para hacer que inviertan en Estados Unidos.Por desgracia, esta doctrina sigue fallando en la práctica. Los recortes fiscales del presidente George W. Bush no produjeron un auge; el aumento de impuestos del presidente Barack Obama no causó una depresión. Los recortes fiscales en Kansas no impulsaron a la economía del estado; los aumentos de impuestos en California no ralentizaron el crecimiento.Así que con el recorte fiscal de Trump, la doctrina ha fallado de nuevo. Lamentablemente, es difícil hacer que los políticos entiendan algo cuando sus contribuciones de campaña dependen de no hacerlo.