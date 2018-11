No apto para el puesto

Washington— ¿Es acaso Matthew Whitaker el legítimo procurador general interino? Desde el momento en que el presidente Donald Trump destituyó al procurador general Jeff Sessions y luego nombró a Whitaker para que ejerciera temporalmente la vasta autoridad de dicho cargo, los expertos legales han estado discutiendo sobre si Trump puede de manera unilateral elevar a alguien de un puesto que no requiere la confirmación del Senado a uno que sí la requiere. Pero sin importar si dicho ascenso es legal o no, queda más que claro que es un tanto imprudente. Whitaker no es apto para ocupar el cargo.Varios prominentes académicos legales señalan que la Constitución exige que los “funcionarios principales” de Estados Unidos que se sometan a una confirmación del Senado. Un caso del siglo XIX de la Suprema Corte sugiere que hay un espacio muy limitado para los reemplazos temporales, pero el nombramiento de Whitaker no parece ser temporal; podría llegar a servir por la mayor parte de lo que queda del primer término de Trump en la presidencia.Incluso si el ascenso de Whitaker es constitucional, el Congreso aprobó una ley para regular la sucesión del Departamento de Justicia que también prohíbe el ascenso de Whitaker. El departamento cuenta con un muy capaz subprocurador general confirmado por el senado, siendo este Rod Rosenstein quien debería estar al frente del departamento en ausencia de un reemplazo permanente.El Senado, sobre todo, debería sentirse ofendido debido a que el presidente ha burlado e ignorado la autoridad de la Cámara mayor. El líder mayoritario, Mitch McConnell, republicano de Kentucky, debería exigir una audiencia y considerar presentar una demanda. En lugar de ello, McConnell está ayudando a establecer un problemático precedente, diciendo únicamente que él espera que Whitaker sea un “procurador general muy interino”.Aun así a ningún funcionario al azar se le deben otorgar todos esos poderes de un cargo tan poderoso como lo es el de procurador general, el cual debe estar destinado a un individuo aprobado por el Senado, incluso si llegase a ocupar el cargo por un corto periodo.Y Whitaker es peor que un funcionario al azar. Tomó menos de 24 horas para que emergiera material sugiriendo que no sobreviviría siquiera una rudimentaria revisión.Primeramente, hay declaraciones de Whitaker en las que critica la investigación en torno a Rusia del consejero especial Robert Mueller III.Por lo menos, se requiere que él consulte al consejo de ética del Departamento de Justicia sobre si puede supervisar la indagatoria con una plausible apariencia de imparcialidad. Whitaker podría ocasionar un inmediato y profundo daño a la reputación del Departamento de Justicia, y a la reputación de la nación, si llega a asumir el papel de secuaz personal del presidente y obstaculiza la indagatoria de Mueller.Luego está la conexión de Whitaker con una extinta compañía de promoción de patentes que según la Comisión Federal de Comercio catalogó de ser “una estafa de promoción de invenciones que ha engañado a miles de consumidores por varios millones de dólares”. Whitaker sirvió en el consejo de dicha compañía y en una ocasión llegó a amenazar a un cliente que impuso una queja, haciendo uso del peso de su antigua posición como procurador federal del Distrito Sur de Iowa para favorecer a la misma compañía.Final y fundamentalmente, lo más irrecusable, es la hostilidad expresada por Whitaker hacia Marbury contra Madison, un caso central —el caso central— en el sistema constitucional estadounidense, el cual estableció un indispensable principio: Las cortes deciden qué es y que no es constitucional. Sin Marbury, no existiría una supervisión judicial efectiva de las ramas políticas, sin importar lo indignantes que fueran sus acciones.Si el Senado hubiera sido consultado, sería imposible imaginarse a Whitaker siquiera ser considerado a ocupar el cargo de procurador general. No debería estar ocupando ese puesto.