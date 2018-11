La mejor manera de decir gracias a Diana Natalicio

Cuando la presidenta de la Universidad de Texas en El Paso, Diana Natalicio, anunció su retiro, todos sabíamos que necesitábamos buscar una manera de expresarle nuestra gratitud por el profundo impacto que tuvo en los estudiantes, maestros, empleados, ex alumnos y en esta gran comunidad.Encontrar la manera adecuada no fue fácil al principio. Pero, inesperadamente, la respuesta fue simple: la mejor manera de decirle “gracias” es mantener y mejorar el compromiso de UTEP en cuanto al acceso y excelencia en la educación.Nosotros, como comunidad, tenemos la oportunidad de seguir construyendo sobre una historia compartida de éxito durante 30 años. Ya sea que estemos conscientes o no, nuestros hijos, nietos y bisnietos serán los beneficiarios del liderazgo de la presidenta Natalicio al hacer posible la educación universitaria para todos en esta región Paso del Norte.El Colaborativo de El Paso para la Excelencia Académica, EPCAE por sus siglas en inglés, es un ejemplo perfecto. Establecido en 1992 a través de una asociación entre UTEP con El Paso Community College, el Centro de Servicios para la Educación de la Región 19, la Organización de Patrocinio Interreligioso de El Paso y los superintendentes de los tres distritos escolares más grandes de la región, el EPCAE asegura el éxito académico para todos los jóvenes paseños.Actualmente, la Región 19 es líder estatal en lo que se refiere a estudiantes que se gradúan y que se inscriben en la universidad, muchos de los cuales asisten a UTEP. Más del 80 por ciento de nuestros más de 25 mil estudiantes se graduaron de escuelas superiores de la región.La gama de colaboradores de la presidenta Natalicio también ha contribuido significativamente a ese grado de culminación de estudios universitarios.La colaboración con la NASA, Fort Bliss, Automatic Data Processing, Inc., IBM, Boeing y Lockheed Martin, por nombrar sólo algunas instituciones, ha abierto caminos a los graduados de UTEP para encontrar el éxito, tanto en el campus como cuando buscan empleo después de graduarse.Las instalaciones de vanguardia han alentado la innovación, y las inversiones realizadas en la investigación han crecido de 2.6 a 95 millones de dólares. Los programas de doctorado han aumentado de 1 a 22, el número de estudiantes de doctorado se ha incrementado de 21 en 1988 a 921 en este año.Los puestos de tiempo completo para los maestros han aumentado en más del 53 por ciento, UTEP ha aportado anualmente más de 1.4 billones de dólares a la economía local, convirtiéndose en el quinto empleador más importante de El Paso.Actualmente, los estudiantes de la región Paso del Norte consideran a la universidad como un avance natural en su educación. Cuando se gradúan de nivel medio superior, UTEP les proporciona experiencias educativas sin par que les permiten competir exitosamente con sus pares en cualquier lugar del mundo.Yo superviso ocho de esos estudiantes en el área que manejo en UTEP y no están por debajo del nivel de nadie en cuanto a talento, aspiraciones, recursos, ambiciones, potencial, excelencia y humildad.Lo más importante es que los graduandos de UTEP—usted, sus hijos, nietos y bisnietos—son los más exitosos del mundo, ya que representan orgullosamente a quienes somos como región y cultura.Lanzada el 1 de noviembre, “Thank you for 30” (“Gracias por sus 30”) es diferente a cualquier campaña de recaudación de fondos en la historia de UTEP. Surgió de la profunda admiración a la presidenta Natalicio y nos ofrece a todos una oportunidad para agradecerle su firme dedicación a nuestro futuro, continuando el rumbo que ella ha marcado frente a nosotros.Ya sea que usted desee apoyar el Fondo de Becas “Thank you for 30” con una donación de 30 dólares o establecer un beca o subvención a un programa por $30,000, cada cantidad que decida donar es una inversión en el progreso continuo de UTEP como una universidad de investigación con renombre a nivel mundial, y, yendo más allá, una inversión que continuará impactando de manera positiva el futuro de nuestra región.Únase a nosotros en nuestro recorrido hacia un futuro brillante diciendo “Gracias” en 30.utep.edu.El autor es vicepresidente de Manejo de Activos y Desarrollo en la Universidad de Texas en El Paso.