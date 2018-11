La expulsión de Sessions no sorprende, pero sí impacta

Washington – El despido, ocurrido el miércoles, por parte del presidente Donald Trump del fiscal general Jeff Sessions no fue sorprendente, pero aún así debería ser impactante. El pecado de Sessions no era que no estuviera suficientemente unido a la agenda del presidente; de hecho, el fiscal general fue quizás el miembro más efectivo del gabinete para promover las políticas del Trumpismo. Más bien, el presidente se quejó de que Sessions no lo protegía, de la manera en que un abogado contratado protege a un cliente privado, sobre consultas legítimas por parte de agencias de aplicación de la ley.El desempeño de Sessiones como procurador general estuvo lejos de ser digno de elogio. Pero en algunos momentos cruciales, como cuando se retiró de la investigación de Rusia, mostró una fidelidad a la independencia y la integridad del Departamento de Justicia, y fue por esa lealtad esencial que el Presidente no pudo tolerarlo.El Departamento de Justicia está ahora en peligro. Trump ha dejado en claro que quiere un perro faldero que maneje el aparato policial de la nación. Algunas de las personas que se mencionaron anteriormente como posibles sustitutos de las Sessions, como el ex alcalde de Nueva York Rudy Giuliani o el ex Administrador de la Agencia de Protección Ambiental Scott Pruitt, representan prácticamente el malestar. El nuevo fiscal general interino de Trump, Matthew Whitaker, ha expresado opiniones hostiles sobre la investigación de la Injerencia Rusia, dirigida por el Fiscal Especial Robert Mueller.Estos hechos son tanto más escalofriantes al tiempo que el presidente amenaza con investigar a los demócratas de la Cámara de Representantes en represalia por cualquier investigación que puedan montar sobre la administración Trump. Se supone que el Congreso debe supervisar. Se supone que el Departamento de Justicia debe procesar a los delincuentes, no servir como un escuadrón de fusilamiento presidencial privado.No importa a quién elija Trump, el Senado debe asegurarse de que él o ella se desempeñará como un profesional comprometido. Voces prominentes del Partido Republicano sobre asuntos relacionados con la aplicación de la ley, como el presidente del Comité Judicial del Senado, Chuck Grassley, republicano por Iowa, han insistido previamente en que el fiscal general debe proteger la independencia del Departamento de Justicia de los presidentes que usarían indebidamente sus impresionantes poderes. Ahora es el momento de que cumplan esas palabras.Eso se aplica especialmente a la investigación de Mueller y cualquier otra investigación legal que pueda afectar al presidente. Trump indicó en una conferencia de prensa el miércoles que no quería terminar la investigación. Pero, antes de detenerla, el sucesor de Sessions podría dejarla recursos o actuar para encubrir sus hallazgos.Como argumentó la Unión Americana de Libertades Civiles el miércoles, "el Senado debe exigir que cualquier candidato a fiscal general deba comprometerse a no interferir en la investigación del fiscal especial, y continuar haciendo que Robert Mueller actúe bajo la regulación del consejo especial".