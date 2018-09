La vida no es justa... y tampoco el proceso de confirmación de Kavanaugh

San Diego– Hay que ser justos. Lo último que el proceso de confirmación de Brett Kavanaugh ha tenido en la última semana es la imparcialidad.El proceso ha sido oscuro, sucio y disfuncional. Lo peor de todo, es que ha sido profundamente injusto y para más de una persona.Muchas personas han hablado acerca de la idea de justicia desde que Kavanaugh fue acusado de mala conducta sexual en un incidente que presuntamente ocurrió hace más de tres décadas cuando el nominado a la Suprema Corte y la supuesta víctima eran adolescentes.Los abogados de Christine Blasey Ford, la maestra de Psicología que presentó la acusación, han dicho que su cliente podría presentarse ante el Comité Judicial del Senado por un sentido de deber cívico.Esa narrativa apenas y sobrevivió un ciclo noticioso, ya que se convirtió en la versión de que Ford no declararía hasta que el Buró Federal de Investigación realizara una investigación.Sin embargo, ¿una investigación sobre qué? Ciertamente, no de lo que pudo o no haber pasado en los años 1980. Eso es ridículo, especialmente tomando en cuenta que no involucra ningún delito federal. Con toda certeza, lo que algunos demócratas esperan es que Kavanaugh hable con los investigadores y con el Comité del Senado --- y que esas declaraciones no sean similares.Así que, en lugar de investigar un delito, el objetivo real podría ser elaborar uno.Cuando Chuck Grassley de Iowa, presidente del Comité Judicial del Senado –quien invitó a Ford a hablar con el panel– se rehusó a solicitar una investigación del FBI y estableció una fecha límite para que la acusadora confirmara su testimonio, sus abogados dijeron que era injusto apresurar el proceso.“El plan del comité de seguir adelante con una audiencia que sólo tiene dos testigos no es justa ni es una investigación de buena fe”, comentó la abogada Lisa Banks.Si Ford no declara, y simplemente descarta su perturbadora acusación sin que haya ninguna responsabilidad –como por ejemplo, un editorial anónimo publicado en The New York Times– esto podría ser injusto para el nominado.Eso dice una senadora republicana moderada cuyo voto podría ser crucial.“Yo creo que no sería justo para el juez Kavanaugh que ella no se presente a declarar”, comentó la senadora Susan Collins de Maine en una entrevista radiofónica.Y si Ford se presenta ante el Senado, no sería justo para los republicanos que pidieron que fuera invitada a declarar. Además de Collins, ese grupo incluye a los senadores Jeff Flake de Arizona y Bob Corker de Tennessee.Por supuesto, tampoco sería justo para Ford que, después que dejó en claro que no quería que su nombre fuera dado a conocer en la carta que le escribió a la senadora demócrata Dianne Feinstein de California que contiene la acusación contra Kavanaugh, su nombre fue filtrado a los medios de comunicación.Nada de eso sería justo para Kavanaugh, sin mencionar a su esposa, hijas y padres. Lo que debería ser un bello momento para esa familia quedaría estropeado por lo que parece ser un intento partidista de carácter asesino de los demócratas.En cuanto a Ford, sería justo recordarle lo que está en juego. Si no declara, toda su historia nunca saldrá a la luz. Básicamente, volvería a ser “anónima”.Una vez más, los estadounidenses están en medio de todo eso.Por supuesto, siempre van a haber partidistas que tienen la milagrosa habilidad de saber exactamente qué pasó hace más de 30 años, sin escuchar el testimonio de nadie. Ellos ya tomaron su decisión.Sin embargo, muchos de nosotros --- tal vez la mayoría --- no sabemos a quién creerle. Queremos ser justos, tanto con la acusadora como con el acusado.Frank Luntz, quien realiza sondeos para el Partido Republicano, está preguntándoles eso a los grupos que encuesta.“Los estadounidenses creen en la justicia”, le comentó Luntz a Laura Ingraham, presentadora de Fox News, este miércoles.“Ellos creen que todos merecen tener su oportunidad en la corte”.Sin embargo, agregó Luntz, muchos se preguntan qué tan lejos están dispuestos a meterse en la vida de la gente para discernir qué tipo de seres humanos son el día de hoy.Él recibió mucho apoyo para la idea de que no es justo juzgar a alguien por algo que podría haber ocurrido hace mucho tiempo.Tomando en cuenta que los estadounidenses acaban de celebrar el Día de la Constitución y el 231 ro cumpleaños de nuestro documento fundador del país, es mejor creer que nada de esto es justo para los creadores de las leyes.Cuando ellos le otorgaron al Senado el poder de asesorar y consentir, esto podría no ser lo que ellos tenían en mente.