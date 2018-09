Probablemente nunca sepamos la verdad entre Kavanaugh y su acusador

Nueva York – Creo que algo le sucedió a Christine Blasey Ford hace más de tres décadas. Seis años antes de que Brett Kavanaugh fuera nominado para el Tribunal Supremo, Ford relató la historia de un encuentro con él con su terapeuta, lo que hubiera requerido una presunción inverosímil si su alegación de agresión sexual es, como he visto algunos conservadores, todo parte de un esquema elaborado.Y, sin embargo, creo que Kavanaugh también puede ser sincero cuando niega el incidente. Lo que quiere decir que tanto él como Ford pueden pensar que están diciendo la verdad. Cómo esas verdades individuales se relacionan con eventos reales es una pregunta más complicada. Es posible que nunca sepamos la respuesta.Es un cliché que la memoria es falible, pero en los últimos años, gracias a investigadores como Elizabeth Loftus, se ha aclarado cuán falible es. La gente puede olvidar sinceramente las cosas que creería que recordarían, o recordar detalles o incluso eventos completos que posiblemente no podrían haber experimentado. Loftus misma describe sin darse cuenta el recuerdo vivido de encontrar a su madre muerta en la piscina de la familia cuando tenía 14 años. Su madre murió en la piscina, pero Loftus no estaba allí cuando se descubrió el cuerpo.Es probable que al menos algunos de los detalles de la historia de Ford estén equivocados, incluso si los huesos son bastante verdaderos y horripilantes. Y es igualmente posible que Kavanaugh no lo recuerde, ya sea porque lo ha identificado mal, o porque estaba borracho, o porque vio los mismos eventos más benignos que Ford, y su mente no vio ninguna razón para archivar esa memoria .Lo que complica la idea eminentemente sensata de retrasar la confirmación en espera de una audiencia completa. Una demora les daría tiempo a otras víctimas potenciales para presentarse y establecer un patrón de comportamiento que podría resolver las dudas persistentes, que es una de las razones para celebrar una audiencia.Pero, ¿y si nadie se presenta? Nos gustaría pensar que podríamos detectar quién está mintiendo en una audiencia viendo a Kavanaugh y Ford testificar. Solo en este punto, parece posible que ninguno mienta deliberadamente y que nadie más pueda corroborar o refutar una historia tan vaga.Contra conservadores, la vaguedad de la historia de Ford no es prueba de que no haya sucedido. En todo caso, al revés: los mentirosos tienden a proporcionar una riqueza excesiva de detalles. Pero la falta de detalles hace que sea esencialmente imposible para Kavanaugh defenderse. "Demuestra que no estuviste en una fiesta en alguna parte del condado de Montgomery entre los años 1979 y 1982" establecería un nuevo récord para los estándares de nominación. Una versión de ese estándar se aplicaría una y otra vez si esta historia, por sí misma, arruina su nominación.Una forma de salir del dilema es decir que pase lo que pase esa noche, una nominación de la Corte Suprema no debería descarrilarse por el comportamiento de un adolescente hace unos 35 años. Este argumento tiene un mérito real, no porque el asalto sexual sea correcto si tienes 17 años, sino porque la gente sí cambia, y una sociedad decente lo reconoce.En el caso de los menores, cuyos cerebros no están completamente formados, creo especialmente en el perdón y la redención radicales. Sí, incluso para crímenes terribles: perdonar crímenes "excepto los realmente malos" no es perdón.Si realmente crees, como yo lo hago, que el carácter de nadie debería resumirse en lo peor que alguna vez hicieron, entonces las personas que han expiado y han vivido honorablemente durante décadas deberían ser readmitidas en la sociedad con pleno derecho, incluida la admisión a la más alta corte de la tierra.Y sin embargo, si Kavanaugh hizo lo que le acusa, no ha pagado su deuda. Eso insulta tanto el sufrimiento de su víctima como la majestuosidad de la ley. Y si realmente ha olvidado hacer algo terrible, ya no es capaz de formar el arrepentimiento sincero necesario para la redención.Además, mis puntos de vista sobre la justicia penal son una posición de minoría minoritaria, y la legitimidad democrática de este nombramiento es importante. Instalar a Kavanaugh con las acusaciones sin resolver corroería aún más un tejido cívico ya hecho jirones.Desafortunadamente, con los exámenes de mitad de período casi encima de nosotros, no hay un camino hacia un resultado que ambas partes vean como legítimo. Los demócratas pueden insistir en que la revelación de la historia de Ford no fue exquisitamente programada exactamente en el momento en que se hizo imposible confirmar a un candidato diferente antes de las elecciones. Pero se encuentran esencialmente en la misma posición que Kavanaugh: incluso si dicen la verdad, no tienen forma de proporcionar pruebas convincentes.Lo que nos deja, en este punto, con solo una verdad clara. En ausencia de un rayo de los dioses de la evidencia, Estados Unidos tendrá respuestas parciales e insatisfactorias a preguntas sin solución.